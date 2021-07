Parma a tavola con Gigi Buffon

MARINA DI MASSA - «Se Gigi è tornato a Parma lo ha fatto col cuore»: dice Stella Buffon. E una madre certe cose le sa. «La Romanina», il bagno di Gigi Buffon, è affollato. Sold out. Tanti parmigiani per l'idea magnifica di Silvano Romani: portare Parma gastronomica al tavolo del portiere appena tornato in maglia crociata. Una sorta di cena benaugurale. Tante facce note, tanti parmigiani. Cala il sole, il mare sembra dormire, il bagno «la Romanina» invece è in piena movida. Pur nel rispetto delle regole vigenti, tavoli distanziati nonostante la cena sia all'aperto. E quando tutti sono seduti, arriva Gigi Buffon con Ilaria D'Amico e i figli. Applausi. Conduce la serata Vincenzo Pincolini, amico e frequentatore del bagno di Buffon. Altri applausi. «Non ho ancora iniziato a rivivere Parma - spiega Gigi Buffon -, ma di certo mi aspetto di ritrovare la stessa città che mi ha accolto da giovane e che conosco bene». Si parla di cuore, di sentimenti, di motivazioni. «Sono quelle che mi hanno spinto a tornare e di cui io ho bisogno per avere energie, per avere forza, per trovare le giuste motivazioni». E naturalmente si parla anche di food, di un altro aspetto di Parma che Buffon aveva (quasi) dimenticato: «Beh, forse la mia carriera è stata così lunga anche per come ho controllato queste cose», e ride tra gli applausi. E ora tutti in ritiro. «Lo spirito? I sentimenti? Sono quelli necessari per trovare le giuste motivazioni, per arrivare alla mia idea di calcio». E di calcio ci sarà tempo di parlare. Poi i doni finali: Silvano Romani chiama Ilaria D'Amico, per lei cioccolatini (Casa del miele, RE). Poi ancora tanti applausi. E che la stagione inizi.