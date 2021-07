Si è spenta la voce di Maura Ferrari, la «Mina» borghigiana

Se n’è andata Maura Ferrari, la «Mina» borghigiana: in città tutti la ricordano per la sua splendida voce, con la quale interpretava magistralmente i brani più famosi della «tigre» di Cremona. Aveva 80 anni, compiuti il primo luglio.

Originaria di Busseto, si era trasferita in giovane età a Fidenza, dove aveva lavorato alle dipendenze della Vetraria e quindi in un’impresa di pulizie. Ma la sua più grande passione era cantare e negli anni giovanili, grazie alla sua bravura, aveva partecipato anche a vari concorsi canori, vincendone diversi. Il suo cavallo di battaglia era stato il repertorio della grande Mina, dove Maura attingeva, interpretando i più grandi successi della cantante lombarda. Maura Ferrari con tanti altri cantanti borghigiani, aveva partecipato al Controfestival, presentato da Gene Gnocchi, in due serate sold out al teatro Magnani a Fidenza e al teatro Nuovo di Salso. Ed era stata fra gli artisti più acclamati e applauditi, nelle sue varie performance: da Ancora a Se telefonando, da Amor mio a Città vuota, da Acqua e sale a Questione di feeling, da Volami nel cuore a Grande grande grande.

Aveva interpretato anche alcune canzoni di Liza Minelli, Frank Sinatra e Mia Martini. E sempre con altri cantanti fidentini e salsesi, aveva preso parte anche a manifestazioni organizzate da Vittorio Pezzani. Sicuramente Maura è stata fra le più rappresentative cantanti del panorama musicale fidentino.

Amava viaggiare e con la figlia Roberta aveva visitato tanti luoghi in Paesi lontani. Ma era anche appassionata di cucina e le piaceva preparare piatti sia tradizionali che nuovi. Aveva un carattere aperto e cordiale e le piaceva ritrovarsi con gli amici che come lei, amavano cantare, ricordando con nostalgia, i tempi in cui, elegante e grintosa, compariva sul palco. Maura Ferrari ha lasciato il marito Antonio Asnelli, la figlia Maria Roberta con Stefano, la nipote Natasha.

Il rosario sarà recitato stasera alle 18, nella chiesa di San Paolo. Le esequie verranno celebratedomani mattina, alle 10, sempre nella stessa chiesa parrocchiale del quartiere Luce. s.l.