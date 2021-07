Stasera alle 21 la finale. Niente maxischermo in piazza, via libera soltanto nei bar e circoli

Luca Molinari

L'attesa è alle stelle tra i tifosi parmigiani. Stasera alle 21 a Wembley è in programma Italia-Inghilterra, finale degli europei di calcio, e l'entusiasmo nei confronti degli «Azzurri» è ormai incontenibile anche nella nostra città.

La maggior parte delle persone seguirà la partita davanti alla televisione di casa, magari in giardino e in compagnia dei propri amici, sorseggiando una birra fresca e gustandosi la classica pizza o una grigliata.

Tanti altri parmigiani invece si incontreranno in bar e circoli, che per l'occasione sfrutteranno soprattutto i loro spazi all'aperto. Molti locali hanno già esaurito tutti i posti disponibili.

In tanti hanno previsto di allestire dei maxischermi per attrarre un buon numero di tifosi, oltre a prevedere dei menù «speciali» da gustare prima o durante la partita. Immancabile anche la classica torta fritta e salume, proposta soprattutto dai circoli. I maxischermi per l'occasione saranno allestiti, tra l'altro, al circolo Dipendenti Sanità di via Confalonieri Casati, all'Aquila Longhi di via D'Azeglio, nell'ex ostello della Cittadella (nell'ambito della rassegna Cuscinoni), al parco Bizzozero, al circolo Anspi San Paolo e in tanti altri bar e locali della nostra città.

Non sarà invece allestito un maxischermo in piazza Garibaldi per evitare assembramenti. «Vista la situazione ancora delicata e la necessità di prestare attenzione - spiega il sindaco Federico Pizzarotti - si è scelta la via della prudenza come in tante altre città italiane». «È più opportuno - prosegue il primo cittadino - distribuirsi nei vari locali o a casa con amici senza rischiare nuovi e importanti assembramenti, che possono destare qualche problematica nei giorni successivi. La partita dell'Italia è un momento importante, ma possiamo divertirci riservando ancora spazio all'attenzione».