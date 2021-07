Vigili, il Comune alla ricerca del nuovo comandante

Pierluigi Dallapina

La ricerca è iniziata. Per l'ennesima volta, perché quella del comandante della polizia locale è una poltrona che scotta. Lo dimostrano i cambi, talvolta improvvisi e con strascichi legali, che si sono verificati dal 2012 ad oggi, durante i due mandati del sindaco Pizzarotti.

Sul sito del Comune, nei giorni scorsi, è comparso l'avviso pubblico per un posto a tempo indeterminato da comandante della polizia locale, tramite mobilità tra enti. Quindi, il contratto del nuovo comandante non sarà legato al mandato del sindaco, che scadrà nel 2022 e non sarà rinnovabile, e il candidato dovrà avere un minimo di esperienza. Per la precisione, dovrà aver ricoperto per tre anni, anche non consecutivi, l'incarico di comandante o di vice comandante.

Chi intende partecipare alla selezione dovrà inviare la propria candidatura esclusivamente in modalità online entro il 6 agosto, mentre i colloqui con la commissione incaricata di selezionare i curricula migliori si terranno dopo il 23 agosto. Data e luogo verranno resi noti sull'Albo pretorio online del Comune e sul sito dell'ente almeno sette giorni prima.

Il voto minimo per poter ricoprire l'incarico è di 70/100 (dimostrare una buona motivazione può far guadagnare fino a 10 punti), ma se alla fine dei colloqui nessuno avrà raggiunto questo punteggio il Comune non procederà all'assunzione del nuovo comandante.

Al momento gli agenti rispondono ancora agli ordini di Roberto Riva Cambrino, presente a Parma però solo un giorno alla settimana (il venerdì). Arrivato in città ad aprile 2019, dallo scorso 17 maggio ha assunto il comando della polizia locale di Modena, con un incarico legato alla durata del mandato del sindaco Gian Carlo Muzzarelli, proclamato il 30 maggio 2019. Quando terminerà l'incarico a Modena l'ormai ex comandante potrà tornare in città, perché in Comune a Parma è stato assunto con un contratto a tempo indeterminato.

Dal 2012, anno della prima elezione a sindaco di Pizzarotti, in via del Taglio si sono succeduti cinque comandanti: Alessandro Cimino, che durò solo sei mesi e fece causa per riavere il posto, Patrizia Verrusio (in sella per 6 mesi e 21 giorni), Gaetano Noè (al vertice per tre anni e mezzo) e infine Roberto Riva Cambrino, mentre a Donatella Signifredi è toccato guidare gli agenti tra un comandante e l'altro, restando in sella più di tutti: quattro anni e mezzo.