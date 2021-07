«La città del futuro? Si disegna insieme»

Antonio Bertoncini

Immaginare come dovrebbe essere Parma nel 2050: è un esercizio che appassiona molti, tanto che alle tre del pomeriggio, in uno dei giorni più caldi dell'anno, erano circa 150 le persone che affollavano la tettoia Liberty al parco ex Eridania, per prendere parte ai tavoli tematici in vista della redazione del Piano Urbanistico Generale (Pug) previsto dalla nuova legge regionale.

All'invito dell'assessore Michele Alinovi, «Parma is calling», hanno risposto amministratori, rappresentanti delle istituzioni, del volontariato, del mondo imprenditoriale, da «Parma io ci sto!» al «KilometroVerdeParma», tutti insieme a discutere per tre ore attorno agli 11 tavoli tematici, condotti da «facilitatori» del Comune, che daranno il loro contributo a tracciare le linee per lo sviluppo di Parma nei prossimi decenni.

Un obiettivo certamente ambizioso, un processo di partecipazione inedito i cui sviluppi e risultarti concreti sono difficili da prevedere, ma certamente un'operazione coraggiosa da parte del Comune, che la città dimostra di apprezzare.

«L'appuntamento di oggi - è l'opinione di Cesare Azzali, direttore dell'Unione Parmense degli Industriali, che partecipa al tavolo sul lavoro - segna l'avvio di un ampio processo di partecipazione i cui esiti sono tutti da costruire. Mi auguro che da questi incontri possa uscire un contributo concreto, con l'avvio di un confronto più approfondito, basato su un'analisi dettagliata della situazione e sulla valorizzazione delle esperienze e competenze professionali».

Al tavolo sulla scuola troviamo il rettore Paolo Andrei: «Mi aspetto che da questo Piano escano politiche che tengano il baricentro su educazione, formazione e ricerca, per costruire una città socialmente sostenibile e vitale, utilizzando questa occasione per sfruttare al meglio le risorse che arriveranno dal Pnrr».

Convinto della validità dell'operazione e soddisfatto per il buon avvio, l'assessore Michele Alinovi: «Oggi si attiva un percorso per l'elaborazione di un piano strategico destinato a traguardare il futuro della nostra comunità - afferma - è un'occasione di confronto e ascolto che mette insieme politici, amministratori, imprenditori, rappresentanti di associazioni, terzo settore, scuola e università per partecipare alla costruzione della città dei prossimi decenni, utilizzando le straordinarie opportunità che dovrebbero arrivare dal Pnrr».

Sono dodici i tavoli di lavoro attivati: Parma e il territorio, che è stato anticipato al mattino, con Provincia e amministratori dei Comuni; Mobilità, dalle grandi infrastrutture alla bicicletta; Città sostenibile, mettendo insieme ambiente e digitalizzazione; Cultura, partendo dall'esperienza di Parma 2020 21, finora purtroppo limitata dalla pandemia; Agricoltura, con la presenza del delegato Sebastiano Pizzigalli; Scuola e Università, con la riflessione sulla profonda riorganizzazione in atto e sulle prospettive per il futuro, alla quale hanno preso parte diversi capi d'Istituto e il rettore Paolo Andrei; Lavoro di qualità, coesione sociale e competitività delle nostre aziende; Città verde; Casa, intesa come alloggi sociali, ma anche come riqualificazione degli spazi residenziali; Comunità e rigenerazione sociale; Salute e cura, che assorbe metà del budget corrente del Comune; e infine Sport come strumento di crescita e formazione dei giovani.

Per sottolineare l'attenzione del Comune verso questa iniziativa, erano presenti il presidente del Consiglio comunale Alessandro Tassi Carboni e diversi assessori: il vicesindaco Marco Bosi, Tiziana Benassi (ambiente), Nicoletta Paci (partecipazione), Laura Rossi (welfare) e Cristiano Casa (attività produttive), che si è meritato un elogio particolare per essere rientrato appositamente dalle ferie. Dopo tre ore di riflessione ai diversi tavoli, un breve momento di restituzione collettiva di quanto elaborato ha segnato la conclusione di questa prima giornata.

La prossima puntata è in calendario nel mese di settembre, per il confronto sulla vera e propria elaborazione del Piano.