Cesari e i cani sulla ciclabile: battibecco «social» con il sindaco di Brescello

«È ora di prendere definitivamente una posizione rispetto a questi cani che circolano liberamente sul tratto reggiano di Food Valley Bike. Prima di commentare una tragedia, anziché uno scambio di scaramucce tra sindaci».

È questa la replica del sindaco di Sorbolo Mezzani Nicola Cesari al commento della sindaca di Brescello Elena Benassi, dopo lo scambio di battute avvenute lo scorso sabato su un post apparso sulla pagina Facebook del primo cittadino sorbolo-mezzanese, poi rimosso in tarda mattinata.

Il «casus belli» è stato l'ennesimo episodio di due cani che, in libertà, hanno rincorso nuovamente lo stesso Cesari mentre si trovava in bicicletta a Coenzo a Levante, nel tratto reggiano della nuova ciclovia. Per difendersi e non farsi azzannare (come già accaduto nei pressi di Lentigione), il sindaco ha dovuto utilizzare lo spray al peperoncino contro quegli animali, un cane lupo e un altro di taglia più piccola. Alle richieste di provvedere al problema, ha così commentato la sindaca brescellese: «Purtroppo coloro che lasciano i cani liberi non hanno confini, nemmeno chi viene ad abbandonare i rifiuti a Sorbolo Levante da Sorbolo e chi distrugge i parchi da Sorbolo o Boretto», ha scritto, invitando Cesari a rilasciare dichiarazioni al Nucleo tutela e benessere animale della Polizia locale Bassa Reggiana, parlando poi di «illazioni».

«Siccome tra enti pubblici segnalare la presenza di animali, come altre problematiche nel territorio confinante, è una prassi verbale – ha replicato Cesari –, d'ora in poi farò regolare denuncia e querela ogniqualvolta un cane si troverà libero sulla ciclabile di Brescello» , ha replicato Cesari auspicando che venga risolto al più presto il problema.

C.Marc.