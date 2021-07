Emma Dante a Parma: «Che la morte non mi sorprenda»

Sceglie temi scomodi Emma Dante, li affronta a muso duro. È il suo modo, al cinema come a teatro, di prosa e d'opera. Fece rumore la «Carmen» scaligera con la scena di stupro. Era il 2009, lei commentò i commenti: «credo che lo scandalo non sia lo stupro che faccio vedere in “Carmen”, ma gli stupri veri». E avanti. Questa sera alle 21 arriva a Parma, all'Arena Shakespeare di Teatro Due, con il suo nuovissimo spettacolo, «Pupo di zucchero» dopo la “prima” nazionale al Teatro di Pompei.

Emma Dante, da dove nasce l’ispirazione per «Pupo di zucchero»?

«Ho intrapreso un percorso sullo scrittore barocco Giambattista Basile, avevo già messo in scena uno spettacolo tratto da una sua fiaba, “La scortecata”. Mi sono imbattuta in quest’altra fiaba, “Pinto smauto”, Smalto splendente, da «Lo cunto de li cunti»: Betta si ”cucina” il principe con le sue mani, impastando acqua di rose, zucchero e mandorle, e se lo sposa. L'ho riscritta; nel mio spettacolo c'è un vecchio, rimasto solo in una casa vuota, che prepara il dolce a forma di pupo con lo zucchero, come si fa in Sicilia per le feste dei morti, e lo offre alle anime dei suoi defunti».

Come nelle «Sorelle Macaluso», dunque, parla di morti e del loro ricordo, sfidando un tabù... viviamo in una società che nasconde la vecchiaia e la morte.

«Così la morte non mi sorprenderà, quando arriverà. La vecchiaia e la morte fanno parte della vita, non sono momenti straordinari. È più certa la morte della vecchiaia; alla vecchiaia dobbiamo sperare di arrivare, e di arrivare bene. Questo Covid ci ha insegnato molte cose, sull'”Inatteso”, sulla nostra presunta immortalità. Il teatro e l’arte, portandoci in un luogo metaforico, ci ricordano la realtà e cioè che non siamo immortali. Questo per me è fondamentale. Nella mia fabbrica del sogno c’è tutto questo, c'è la morte e l'Altrove, c'è l’esercizio della memoria per non dimenticare quelli che se ne sono andati, per farli continuare a vivere».

È serena verso questi temi o è questa una palestra?

«Tento di non avere paura ma alla fine ce l’ho perché, alla fine, l'abbiamo tutti. Ma in fondo non voglio arrivare ad accettare in maniera serena ma arrivare a essere consapevole».

Lo spettacolo ha debuttato l’altra sera, nella bellezza del Teatro di Pompei, tra tantissimi applausi: «Sono felice come una bambina», ha detto.

«Sì, perché sono salita sul palco dopo un anno e mezzo e non do più nulla per scontato. Ero felice anche per tutti i lavoratori che contribuiscono alla realizzazione di questa fabbrica dei sogni».

Nel cast, presenze stabili come suo marito Carmine Maringola, e volti nuovi.

«C’erano anche gli ex allievi della scuola che ho diretto fino a due anni fa, insieme alle colonne della mia compagnia, quindi una convivenza tra “anziani”, chiamiamoli così, e giovani. Per me la scuola è tale se fa i conti con il dopo; per i ragazzi della mia compagnia venire a Pompei, a Parma e poi due settimane ad Avignone è una grandissima opportunità».

Di recente abbiamo parlato con Omer Meir Wellber, direttore musicale del Massimo di Palermo, in smania per i «Vespri siciliani» di Verdi in francese che andrete a fare. È già un po' là con la testa?

«Sì, ma sono anche su altri progetti perché questo è un periodo di fuochi d’artificio. Ho molti recuperi. Sicuramente faremo i “Vespri” nel gennaio 2022 ma prima ho l’inaugurazione del San Carlo di Napoli con “Bohème” e “Ifigenia” con Anna Caterina Antonacci al Teatro Fraschini di Pavia. Spero si potranno onorare tutti gli appuntamenti, sono preoccupata per gli sviluppi del Covid, serve che le persone si vaccinino. Sento nel pubblico un desiderio fortissimo di tornare in teatro».

Mara Pedrabissi