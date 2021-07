La bolletta dell'acqua costa sempre di più. Aumenti medi del 4%

Luca Molinari

La bolletta dell'acqua? Sempre più cara. Soltanto nell'ultimo anno le tariffe sul nostro territorio sono aumentate, in media, del 4 per cento. Ma si tratta di un dato indicativo, perché le variabili in gioco sono numerose, così come le voci presenti in bolletta.

In queste settimane alla «Gazzetta» sono arrivate diverse lettere di protesta dei lettori, che lamentavano un eccessivo rincaro delle bollette dell'acqua rispetto a quelle dello stesso periodo dello scorso anno.

I rincari in bolletta

Gli aumenti riguardano, anche se con percentuali diverse, tutti i servizi presenti in bolletta. La voce più importante nel determinare i rincari è quella relativa alla quota variabile del servizio acquedotto. Sono previste quattro tariffe diverse a seconda dei metri cubi di acqua consumati, tutte rincarate nell'ultimo anno seppur con percentuali diverse a seconda dei singoli gestori. Si va dal +2,83% di Montagna 2000 al +5,59% di emiliAmbiente, passando per il +3,45% di Ireti.

Nel caso di uso domestico (residente) di una famiglia di tre componenti, la tariffa più bassa riguarda la fascia di consumo (procapite) che va da zero a 84 metri cubi l'anno. Quella successiva, dagli 84 ai 132 metri cubi, ha un costo mediamente più alto di oltre il 50% di quella precedente, la terza da 132 a 180 è più del doppio della prima, la quarta, dai 180 metri cubi in avanti, è più alta di circa il 15% di quella precedente. La logica è quella di premiare chi consuma meno. In questo modo però, chi supera la tariffa minima, rischia di vedere lievitare sensibilmente la propria bolletta.

Chi calcola la tariffa

La tariffa è il corrispettivo riconosciuto al gestore per le attività svolte per il Servizio idrico integrato. Copre i costi operativi sostenuti per la gestione del servizio, la manutenzione ordinaria e i costi sostenuti per le opere realizzate. Le modalità di calcolo della tariffa media sono definite da Arera (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente). Atersir (Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti) applica i criteri definiti da Arera e calcola l'entità dei vari costi in tariffa e, di conseguenza, la variazione percentuale annua da applicare in bolletta. La tariffa finale applicata agli utenti è composta dai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione.

Costi fissi e variabili

Per il servizio acquedotto la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in funzione ai consumi medi annuali e una variabile, misurata dal contatore e calcolata attraverso tariffe differenziate per scaglioni di consumo. In sostanza, più si usa acqua e più aumenta il suo costo al metro cubo. Sono previste inoltre delle differenze per tipo di utenza (domestica, non domestica) anche per le tariffe di fognatura e depurazione.

Sul nostro territorio sono i presenti tre gestori del cosiddetto Servizio idrico integrato (Sii), ossia le realtà chiamate a curare la gestione di acquedotto, fognatura e depurazione nei comuni di competenza.

Si tratta di Ireti, che gestisce il servizio nei comuni di: Parma, Calestano, Collecchio, Corniglio, Felino, Fontevivo, Langhirano, Lesignano Bagni, Medesano, Monchio delle Corti, Montechiarugolo, Neviano Arduini, Noceto, Palanzano, Sala Baganza, Sorbolo-Mezzani, Tizzano, Traversetolo; Montagna 2000: Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgotaro, Compiano, Fornovo, Pellegrino Parmense, Solignano, Terenzo, Tornolo, Valmozzola, Varano Melegari, Varsi, ed emiliAmbiente: Busseto, Colorno, Fidenza, Fontanellato, Polesine Zibello, Roccabianca, Salsomaggiore Terme, San Secondo, Sissa Trecasali, Soragna, Torrile.