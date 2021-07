La Ghiretti senza rivali in Italia: tris tricolore con vista su Tokio.

Andrea Del Bue

Saranno stati scontati, ma chiudere l'ultimo appuntamento ufficiale prima delle Paralimpiadi con tre ori fa bene all'entusiasmo. Senza contare che a rendere le tre vittorie forse annunciate è la forza di Giulia Ghiretti, che in Italia, nelle sue gare, non ha rivali. Gradino più alto nel podio nei 50 stile sabato, prima di bis e tris nei 100 rana e nei 50 dorso domenica.

Con questi successi, la campionessa di Ego Nuoto e Fiamme Oro si porta a casa il quarantaseiesimo titolo nazionale, per una bacheca che si allarga sempre più e resiste anche all'ormai attuale passaggio generazionale, visto che sono più di dieci anni che Giulia miete successi.

Nei 50 stile, il podio è completato, in ordine, da Angela Migliaccio e Francesca Pozzi.

Quest'ultima bronzo anche nei 100 rana, gara in cui Ghiretti, con il tempo di 1'53”91, è riuscita a toccare davanti a Monica Boggioni (1'56”99), la cui costante crescita rimane un'osservata speciale per Giulia e il suo staff. Senza storia invece i 50 dorso, con la nuotatrice parmigiana che non trova né in Lisa Santonocito, né in Larissa Duduianu, avversarie in grado di impensierirla.

«Portare a casa tre medaglie d'oro fa sempre molto piacere – assicura Giulia -. I tempi non sono dei migliori, ma in linea con le aspettative, visto che questo è un periodo di carico, non certo ideale per gareggiare».

Un'abitudine al successo che ha fatto sì che l'avvenimento più emozionante di questo weekend fosse la convocazione ufficiale per l'appuntamento paralimpico di Tokyo. Alla fine della manifestazione nella piscina Scandone di Napoli, infatti, il presidente della Finp, Roberto Valori, insieme a tutti i tecnici federali, ha chiamato uno a uno gli atleti azzurri in partenza per il Giappone, augurando loro il meglio.

«Anche se sapevamo già quali sarebbero stati i convocati, è stato un bel momento, ricco di emozioni, perché ti senti ufficialmente chiamata a rappresentare il tuo Paese – racconta l'atleta parmigiana -. Ora penserò solo ad allenarmi bene: non vedo l'ora di confrontarmi con le migliori al mondo». A Tokyo, l'atleta ducale avrà un programma ricco di gare, tra 100 rana, 50 farfalla, 50 dorso e 200 misti.

E le medaglie sono alla portata, pur tra avversarie sempre più agguerrite e cinesi dai tempi sorprendenti ancora sconosciute a livello internazionale, che rappresenteranno la grande incognita di questo appuntamento paralimpico.