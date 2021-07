Marocchi e i libri: 35 anni di passione per la cultura

«Mi accorgo di quanti anni ho trascorso qui, in libreria, quando vedo il ragazzino cui avevo dato i libri di scuola, accompagnare suo figlio a prendere i testi per le elementari». Giovanni Marocchi sintetizza così i 35 anni da libraio indipendente (e ci tiene), durante i quali non ha smesso un attimo di essere profondamente innamorato della lettura e del “profumo” della carta stampata.

«L’amore per i libri lo devo ai miei insegnanti del liceo – dice Giovanni – e, siccome non ho potuto finire l’università per motivi familiari, ho trovato nella libreria la possibilità di continuare a vivere seguendo il mio grande desiderio e la mia passione: la cultura. Così ho rilevato “L’ippogrifo” a Fidenza e ci ho messo dentro tutto il mio entusiasmo. Nonostante il mercato, già da allora, non fosse affatto facile, ho continuato ad essere ottimista e lo sono ancora oggi. Il nostro è un mondo meraviglioso, anche se il libraio non vende solo libri: deve andare in banca, dal commercialista, pensare ai resi e ai fornitori e, perché no, concedersi il tempo di un caffè con gli amici». Ed è davanti a un caffè che si conclude questa intervista: «Quest’anno a “Testo… pretesto” ho presentato un libro sui viaggi, 25 luoghi straordinari che affascinano tutto il mondo: luoghi, però, cui aggiungerei il “Mondo piccolo” di Guareschi e, perché no, la mia Fidenza, con i libri che le sono dedicati e che io tengo sempre in vetrina».

Egidio Bandini