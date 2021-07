Quadrio Curzio, ecco il piano per rilanciare il Berzieri

Non si è ancora spenta in città l'eco della vendita all'asta, per 10 milioni e 250 mila euro, a Cassa Depositi e Prestiti, e della gestione a QC Terme (società della famiglia Quadrio Curzio), del «complesso Berzieri», ovvero dello stabilimento termale, dell'ex centrale termica e dell'ex istituto chimico, tutti vincolati dalla Soprintendenza.

Un passaggio che il sindaco Filippo Fritelli (criticato dalla minoranza consiliare), nei giorni scorsi non ha esitato a definire storico, che servirà al rilancio della struttura ma anche della città.

Oggi a parlare è l'amministratore delegato di QC Terme, Francesco Varni, raggiunto telefonicamente dalla «Gazzetta».

Per quali motivi QC Terme ha deciso di investire su Salsomaggiore? «Bisogna dare atto al sindaco ed agli amministratori dell'ex azienda termale di aver lavorato in questo percorso di ricerca di operatori per il rilancio del Berzieri. Dal momento che la nostra società ha tra le sue finalità quelle dello sviluppo e del rilancio di attività termali in immobili di pregio, e con difficoltà di gestione, siamo stati contattati ed è così maturata l'idea del progetto che si è concretizzata con il coinvolgimento di Cassa Depositi e Prestiti, che è il motore finanziario del Ministero dell'Economia. Salsomaggiore è una città raggiungibile facilmente, si trova in una posizione favorevole ed è incastonata in un bellissimo paesaggio circondato da tanto verde e molte colline: per questi motivi abbiamo deciso di accettare la sfida».

Quali sono le progettualità ed i relativi costi? «Saranno effettuati interventi conservativi sullo stabilimento Berzieri, che ospiterà il centro benessere, aree relax e di food and beverage, e la costruzione di piscine nella parte retrostante della struttura ad oggi occupata dall'ex centrale termica che diventerà l'area più propriamente termale: il suo interno sarà totalmente ripensato, mentre la storica struttura esterna sarà salvaguardata in accordo con le prescrizioni della Soprintendenza. Le vasche saranno collocate sia all'interno, insieme a saune, bagni a vapore e lettini di Vichy, che sulle terrazze laterali ed in copertura con la vista aperta sulle colline e sui tetti di Salso. Il progetto, per il quale saranno investiti circa 15 milioni di euro per la gestione ventennale, sarà rispettoso dell'esistente, delle prescrizioni e dei vincoli imposti dalla Sovrintendenza. Per quanto riguarda l'ex istituto chimico, ci riserviamo di valutare con Cassa Depositi e Prestiti l'eventuale destinazione ricettiva tenendo conto però che a Salsomaggiore sono già presenti numerosi alberghi».

Quali sono i tempi per la ristrutturazione e la riapertura? «Ci troviamo in una fase progettuale avanzata, il nostro obiettivo è quello della riapertura nel 2023 in occasione del centenario dello stabilimento Berzieri che sarà valorizzato, come altre strutture di pregio nelle quali QC Terme ha investito come a Près Saint Didier o a San Pellegrino Terme, per un rilancio in grande stile. Ci aspettiamo dinamiche favorevoli su tutto l'indotto, a cominciare dall'assunzione di personale del posto. Ci auguriamo, inoltre, che la situazione sanitaria possa migliorare».

Manrico Lamur