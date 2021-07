Ragazza positiva al Covid: comitiva di 11 giovani bloccata a Corfù

Pierluigi Dallapina

Al sole, senza niente da mangiare e bere. E soprattutto senza un bagno. «Sono stanca morta. È dalle 10 che siamo qui». Dove «qui» è un marciapiede dell'isola di Corfù, davanti al laboratorio in cui la comitiva è andata a fare il tampone prima di imbarcarsi sul volo di rientro in Italia. Sono le sei di sera passate quando Sara, 18enne fresca di diploma, riesce a telefonare alla mamma per aggiornarla sul pessimo finale, causa Covid, della sua vacanza in Grecia.

«Ora sono bloccati là. Non si sono potuti imbarcare, ma soprattutto non hanno un tetto sopra la testa. Spero che trovino in qualche modo una sistemazione al più presto. Sono rimasti 12 ore su un marciapiede». A raccontare la disavventura, con la voce carica di apprensione, è la mamma di Sara, Daniela Bernazzoli.

Le cose, per il gruppo di giovani parmigiani partito domenica scorsa dall'aeroporto di Orio al Serio, hanno iniziato a mettersi male nella mattinata di ieri, subito dopo il check out dal residence di Ypsos, la località dell'isola scelta per festeggiare dopo l'esame di maturità. La comitiva, composta da 11 ragazzi e ragazze tra i 18 e i 19 anni, tutti ex studenti del «Melloni», si è presentata al laboratorio di analisi dopo aver liberato le stanze. Pochi minuti di attesa è, nonostante il caldo, arriva la doccia fredda: una ragazza è positiva. La stessa ragazza che poche ore dopo, a causa della febbre alta, verrà trasportata in ambulanza in ospedale, insieme ad un amico che ha deciso di non lasciarla sola. Ma se a lei ci hanno pensato medici e infermieri, che fine hanno fatto gli altri nove? Sono rimasti sul marciapiede: alle 20.30 erano ancora lì, con la speranza di trovare una sistemazione di fortuna entro due ore.

«Una barista, vedendoli in mezzo alla strada con le valigie ha provato compassione e gli ha portato qualche bottiglietta d'acqua», racconta la mamma che per tutta la giornata ha provato a capire cosa stava succedendo ai ragazzi.

«Il fatto è che la comitiva ha scoperto di avere un positivo dopo aver lasciato il residence», spiega la donna, andando al nocciolo del problema. Se i giovani avessero fatto il tampone il giorno prima di partire, quando avevano ancora la camera prenotata, l'eventuale quarantena in caso di positività al Covid l'avrebbero trascorsa nella loro struttura. Ovviamente solo se asintomatici. La quarantena sarebbe durata dieci giorni e a pagare il soggiorno forzato sull'isola ci avrebbe pensato il governo greco. Trascorsi i dieci giorni, e con un secondo tampone dall'esito negativo, sarebbero potuti tornare in Italia.

Anche i dieci amici della ragazza positiva, in quanto suoi contatti stretti, dovranno stare in quarantena, ma ieri sera le famiglie non avevano idea dove li avrebbero potuti sistemare. «Non sappiamo ancora dove andranno. Uno dei ragazzi ci ha avvertiti che si stanno occupando di loro sia il Consolato che il sistema sanitario. L'importante è che trovino una sistemazione adeguata e che stiano bene».

La giornata trascorsa su un marciapiede, con le valigie in strada, non è stata di sicuro il modo migliore né per finire la vacanza né per iniziare la quarantena. E pensare che tra i neo diplomati qualcuno si sarebbe anche accontentato dell'Italia.