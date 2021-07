«La mia seconda Olimpiade»

Sarà la seconda Olimpiade in carriera per l’opposto parmigiano Luca Vettori, convocato dal ct Blengini nella Nazionale italiana maschile di volley a caccia di una nuova medaglia, magari proprio quell’oro che ancora manca nel palmares. A Rio 2016 furono i padroni di casa del Brasile a spezzare il sogno in finale ma ora Vettori, rientrato nel giro azzurro e in procinto di trasferirsi allo Shanghai in Cina nella prossima stagione, vuole riprovarci (esordio il 24 luglio contro il Canada).

«Abbiamo fatto questa scelta di dividere il gruppo in due parti, uno più giovane impiegato in Nations League e l’altro che ha svolto la preparazione ai collegiali di Roma e Cavalese -spiega l’ormai ex Modena, classe ‘91, che si è aggiudicato il ballottaggio con Nelli per il ruolo di vice Zaytsev- siamo contenti di aver fatto questo periodo di allenamenti e di consolidamento che in estate ha un sapore diverso».

L’obiettivo è vincere una medaglia?

«L’ambizione è quella, consapevoli del fatto che la stessa ambizione ce l’avranno tante squadre come Brasile, Polonia, Francia, Russia e Stati Uniti che hanno dimostrato anche nel recente periodo di essere molto forti e punteranno ad entrare tra le prime quattro. La lista delle candidate a salire sul podio è lunga e già il girone iniziale sarà fondamentale: piazzarsi il più in alto possibile potrebbe essere determinante».

Si aspettava la convocazione?

«E’ stato fino all’ultimo qualcosa in cui speravo, ho lasciato piena autonomia della scelta all’allenatore. Sono tornato quasi in punta di piedi, negli ultimi due anni non avevo partecipato alle altre competizioni ed era una valutazione delicata. A livello personale è una bella sensazione, posso assicurare che mi dedicherò alla Nazionale con la massima intensità e tenacia».

Cosa chiede a questi Giochi?

«Proverò a ritagliarmi il mio spazio occupando in modo saldo il ruolo che definiremo assieme alla squadra e allo staff tecnico. Le partite sono tante e ravvicinate, siamo dodici giocatori e dovremo dare molto di più rispetto a quello che è un campionato standard. Sono queste le difficoltà e, allo stesso tempo, la magia delle Olimpiadi, bisognerà essere bravi a rispondere presente quando verremo chiamati in causa».

Cosa ricorda di Rio 2016?

«Mi ricordo un periodo molto lungo di preparazione, eravamo un po’ affaticati e a Rio le problematiche si vedevano ad occhio nudo: trasporti, traffico, le palestre dislocate rispetto a dove alloggiavamo. Poi siamo riusciti a partire con il piede giusto e vincere le prime partite ha condizionato favorevolmente l’atmosfera nel prosieguo della manifestazione fino a raggiungere la finale».

Quali differenze nota tra le due spedizioni?

«Alcuni hanno cinque anni in più, altri più giovani si sono inseriti bene e sicuramente saranno tra i protagonisti dell’Italia. Credo ci sia una più bella amalgama e un buon spirito di spogliatoio, noi «veterani» dovremo fare da traino ai ragazzi che forse alla vigilia saranno più tesi e preoccupati. C’è una bellezza dietro che è indescrivibile».

Come ha maturato la decisione di provare un’avventura in Oriente?

«L’avevo già preventivato ancora prima della chiamata per Tokyo, Shanghai è un altro luogo a me sconosciuto e molto diverso dalle piazze in cui sono stato finora. Sarà la mia prima esperienza all’estero, il campionato durerà poco quindi non nego che il desiderio è quello di tornare in Italia in un secondo momento. E’ solo un arrivederci».

Marco Bernardini