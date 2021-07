«Minacce in aula»: nuova condanna per Wally Bonvicini

Le avrebbe mostrato tre dita. Aggiungendo: «Hai tre figli». Un vero e proprio avvertimento, secondo la procura, lanciato da Wally Bonvicini a una delle persone citate durante il processo che tredici giorni fa si è chiuso con la condanna (in primo grado) a 10 anni e mezzo della fondatrice dell'associazione antiusura Federitalia. E ora si è aggiunta una nuova pena: 2 anni per l'imprenditrice, accusata di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria. Lei, alla fine della lettura del dispositivo, dice garbatamente che preferisce non rilasciare commenti.

Sono passati più di tre anni. Il processo era nella fase iniziale: in quell'udienza il pm aveva citato un'imputata di procedimento connesso. Un ruolo che consente di avvalersi della facoltà di non rispondere, ma lei aveva espresso l'intenzione di parlare. Tuttavia, durante una pausa dell'udienza, mentre i giudici si trovavano in camera di consiglio, la Bonvicini avrebbe fatto il gesto delle tre dita e pronunciato quel riferimento ai figli della donna. Che poi aveva cambiato idea decidendo di non aprire bocca. Ma successivamente ha querelato la Bonvicini per quel fuori programma in aula.

G.Az.