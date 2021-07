Devastata dai vandali l'edicola della Piazza

Un risveglio molto amaro quello di ieri per i titolari dell'edicola Zanichelli di piazza Garibaldi, a pochi passi dal bar San Pietro. Durante la notte dei festeggiamenti per la vittoria dell'Italia nella finale dell'Europeo contro l'Inghilterra, la storica edicola del centro è stata presa d'assalto dai vandali che hanno causato numerosi danni e anche tanta rabbia. Alcuni pseudo-tifosi, dopo il rigore parato dal portiere azzurro Donnarumma che ha consegnato la coppa all'Italia, hanno infatti pensato bene di prendere di mira l'edicola strappando i tendoni e distruggendo i neon, ma anche cercando di forzare le saracinesche danneggiandone alcune e mandando in frantumi diversi vetri della struttura.

«Prodezze» andate in scena tra l'1,30 e le 2,30 che sono state, comunque, immortalate dalle telecamere di sorveglianza di cui il negozio è dotato. I titolari consegneranno, infatti, le immagini alla questura. I vandali se la sono presa anche con il pesantissimo contenitore per i giornali da rendere, trascinandolo lontano dall'edicola. Danni ingenti, quindi, che i proprietari non sono ancora riusciti a quantificare. Tanta, invece, la rabbia. «Alle 4 quando siamo andati ad aprire - spiega la titolare Vittoria Petrazzoli -, abbiamo trovato tutto devastato. È come se ci avessero distrutto la casa, perché questa, per noi che ci lavoriamo dalla mattina alla sera, è la nostra casa».

r.c.