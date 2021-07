Guerra tra bande: detenuto ustionato con l'olio bollente

Ci sarebbe un «regolamento di conti» tra un gruppo di detenuti marocchini e albanesi, all'origine del grave ferimento di un trentenne, avvenuto ieri mattina all'interno del reparto di media sicurezza del carcere di via Burla. Il detenuto albanese è stato, infatti, colpito da un getto di olio bollente, scaldato in un pentolino, riportando ferite serie al viso, alla spalla e al torace. Subito è intervenuta la polizia penitenziaria che ha dato l'allarme e individuato l'aggressore. In via Burla è arrivata anche l'ambulanza del 118 che ha trasportato il detenuto al Maggiore, dov'è ora ricoverato al centro ustioni dell'ospedale in gravi condizioni. Si sarebbe, dunque, trattato di un «regolamento di conti» per episodi avvenuti nei giorni scorsi tra i due gruppi di detenuti della media sicurezza. Una ritorsione dal momento che, qualche giorno fa, un marocchino sarebbe stato aggredito da alcuni albanesi. Sull'episodio è stata aperta un'indagine ed è tornato a esprimere le sue grandi preoccupazioni Errico Maiorisi, segretario regionale del sindacato di polizia penitenziaria Sappe. «Questi sono i frutti - commenta Maiorisi - della vigilanza dinamica, che prevede le celle aperte e che vede accadere episodi del genere. Questo carcere è ormai difficilissimo da gestire tra detenuti facinorosi e anche malati, oltre alla storica carenza di personale. Questo carcere “aperto” favorisce la formazione di bande e il precipitare di certe situazioni, con episodi gravi come quello che è appena accaduto. Da parte dell'amministrazione penitenziaria servirebbero, invece, indirizzi per garantire l'ordine e la sicurezza».

Sul fatto è intervenuto anche il garante dei detenuti Roberto Cavalieri.

«Notizie come queste - commenta - colpirebbero ancora di più se si rendesse di pubblico dominio il numero di eventi critici che avvengono in un carcere. Purtroppo non sempre i detenuti sanno cogliere nel percorso detentivo le possibilità per una revisione del proprio agire. In questo caso le pratiche messe in atto sono le stesse che le logiche dei gruppi di spacciatori mettono in atto nel territorio. Dall'altra parte - aggiunge il garante dei detenuti - è necessario comprendere che in carcere c'è bisogno di potenziare i servizi che possono concorrere alla costruzione di nuovi percorsi di crescita per i detenuti come scuola, formazione, lavoro ampliandoli non solo in termini di tipologie e corsi ma anche di numero di ore erogate all'anno e nel corso della giornata».

r.c.