La corsa finale per vaccinare il personale scolastico

Lo scorso 23 febbraio scattò la prima chiamata. Per tutti il preparato Astrazeneca. Poi parziale stop di Draghi e Figliuolo per dare spazio alle categorie a rischio, infine da maggio via al rush finale. È questo, in estrema sintesi, il percorso della campagna vaccinale per il personale scolastico, un esercito di circa tredicimila persone fra Parma e provincia.

Seconda dose per 9.226

Di queste, secondo i dati dell'Ausl aggiornati a domenica scorsa, poco più di novemila avrebbero già completato l'iter, mentre sono in attesa della seconda dose altre 1.038 persone. Circa tremila quindi dovrebbero essere gli addetti del mondo della scuola (docenti, dirigenti, amministrativi, tecnici e personale Ata​ ma anche addetti esterni per mense e scuolabus) ancora senza alcuna copertura. Attenzione, sbagliato parlare solo di «no vax» perché in questo numero sono compresi anche coloro che non possono essere vaccinati per problemi di allergia. Ma chi può ricevere il vaccino è atteso dell'Ausl che lancia un nuovo appello a chi ancora non si è prenotato. «Mettete in agenda l'appuntamento per la somministrazione», sollecita in particolare Silvia Paglioli, direttore Servizio Igiene e Sanità pubblica Ausl di Parma, che sottolinea come sia «importante farsi trovare protetti con il vaccino già a inizio del nuovo anno scolastico».

Il ruolo dei medici di base

Per la campagna vaccinale nel mondo della scuola è stato fondamentale sino ad oggi il supporto dei medici di famiglia. Delle 19.490 dosi impiegate, 15.713 sono state somministrate dai medici di medicina generale. «Siamo soddisfatti di come è andata» spiega la dottoressa Atefeh Moundi, responsabile del gruppo “Balint” che riunisce i medici della casa della salute del Montanara, che spiega come «gran parte dei pazienti, grazie anche alle nostre rassicurazioni, abbia accettato anche il cambiamento della seconda dose da Astrazeneca a Pfizer-Biontech». Per gli ambulatori dei medici di famiglia, conclude la dottoressa Moundi, «l'iter è praticamente stato completato ovunque e come detto è andato tutto in modo molto regolare».

Su tutto vige la privacy

E allora chi manca all'appello? «Noi per ragioni di privacy non potremo mai sapere chi non si vaccina», sottolinea Aluisi Tosolini dirigente del Liceo Bertolucci e presidente Asapa, l'associazione delle scuole autonome di Parma, «ma mi unisco all'appello di tutti i medici che ritengono particolarmente utile raggiungere l'immunità di gregge. E questo vale ancor di più nel mondo della scuola dove il gesto della vaccinazione ha una valenza educativa e civica importante». Sulla stessa lunghezza d'onda anche Aldo Spina, delegato provinciale alla scuola, che evidenzia come «fino ad oggi si sia registrata una collaborazione fondamentale tra Ausl, mondo della scuola e istituzioni attraverso la quale è stato possibile riconoscere caratteristiche di ambiente sicuro nelle nostre scuole». Ma Spina sottolinea anche che «se vogliamo tornare a condizioni di progressiva normalità dobbiamo aderire massicciamente alla campagna vaccinale. Il personale scolastico lo sta già facendo ed è importante che anche gli studenti si impegnino allo stesso modo».

Pochi studenti vaccinati

Già il capitolo degli studenti, fascia 12-19 anni. Il dato dell'Emilia-Romagna è fermo al 3,1% come prima dose e solo il 22,44% ha già prenotato il vaccino. «Tutto questo nonostante l'Ausl continui a comunicarci casi di positività per tracciare eventuali contatti nei corsi di recupero estivi - conclude Tosolini - Dopo un periodo di stop le positività stanno risalendo. La scorsa settimana cinque casi». Anche per questo serve mettere in sicurezza con il vaccino tutto il settore. «Ma possiamo essere cautamente ottimisti», è la chiosa finale di Pier Paolo Eramo, dirigente Istituto Comprensivo Parma Centro. «Vaccinarsi è importantissimo ma noi abbiamo lavorato quest'anno in presenza con persone che non erano vaccinate e siamo riusciti a chiudere il nostro percorso. Mi viene da dire che non sarà una fonte di ansia se ci sarà una sparuta minoranza senza copertura. Meglio però che non ci sia».

