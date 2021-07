Morta a 107 anni Maria Ferrari, la più anziana della Val Parma

Beatrice Minozzi

Corniglio saluta per sempre la sua «nonnina»: si è spenta a 107 anni, circondata dall'affetto dei suoi cari, Maria Ferrari, che già un paio di anni fa aveva conquistato il titolo di cornigliese più longeva del comune. Accanto a lei fino all'ultimo il nipote Piero e la moglie Mariangela, con cui viveva a Pilastro da qualche anno, e i pronipoti Luca e Lorenza.

«Con Maria se ne va un pezzo di storia di Corniglio», commenta il sindaco Giuseppe Delsante, che ogni anno, per il suo compleanno, portava a Maria un omaggio e i saluti di tutta la comunità cornigliese. E' a Corniglio, infatti, che Maria – classe 1914 – ha trascorso quasi tutta la sua vita: tutti riconoscevano la sua esile figura che tutti i giorni, fino ai 100 anni, percorreva le strade del capoluogo, che splendesse il sole o che cadesse la neve poco le importava. I suoi nipoti la chiamavano affettuosamente «Zia Highlander», perché nonostante fosse magrolina e minuta aveva la forza di una leonessa: non si fermava mai e non si lasciava scappare l'occasione di aiutare il prossimo.

A guidare la sua vita una fede incrollabile, che ogni giorno – fino a che ha potuto – la ha accompagnata a messa, prima in chiesa a Corniglio poi alla Badia di Torrechiara e che fino alla fine l'ha portata a sintonizzarsi sul canale tv Padre Pio per seguire la messa e recitare il rosario.

Seconda di tre fratelli, ha iniziato sin da giovanissima ad aiutare i genitori agricoltori e allevatori, per poi dedicarsi completamente alla casa e al marito Gino Laurenti, scomparso poi troppo presto. Non ha mai avuto figli, ma era una seconda mamma per il suo adorato pronipote Luca, che ha cresciuto con amore e attenzione mentre i genitori erano al lavoro.

«Era tanto severa quanto dolce – ricorda Luca -, ricordo ancora quando mi portava a cavalcioni in giro per casa e come se la rideva. Sapeva come prendermi per il verso giusto: era una donna piccolina ma tanto forte dentro». Vedendola così piccola e minuta, nessuno avrebbe detto che invece fosse una buona forchetta, con una spiccata predilezione per i piatti tipici montanari, che ha sempre cucinato benissimo trasmettendo la sua passione anche alla nipote Mariangela. «Se è arrivata a questa età è anche grazie a tutte le persone che le hanno voluto bene e che si sono occupate di lei - hanno affermato i nipoti - da padre Filippo e le suore della Badia, don Gianni Caimi, don Orlando Ruiz Mesa e le suore di Corniglio, il suo curante Daniele Cattani, il personale medico e sanitario della Casa Protetta Val Parma di Langhirano, dove è stata ricoverata negli ultimi mesi e padre Aldo, che le ha dato l'estrema unzione e l'ultima comunione». I funerali si svolgeranno oggi alle 15,30 partendo dalla sala del commiato Barili di Langhirano per la chiesa di Corniglio.