Ottavio Sargenti, il campanaro del «Mondo piccolo»

Egidio Bandini

Ottavio è l'ottavo dei figli di Rino Sargenti ed è il “campanaro” della chiesa di San Martino a Fontanelle, paese natale di Giovannino Guareschi e Pietrino Bianchi, dove le campane erano suonate, allora, dal nonno di Ottavio: Luigi Sargenti, arrivato nella frazione di Roccabianca il 4 gennaio 1892, all'età di 17 anni.

Dunque, da tre generazioni la famiglia Sargenti rappresenta quelli che Guareschi chiamava “lavoratori del batacchio”; il padre di Ottavio, Rino, era succeduto a nonno Luigi sotto il campanile di Fontanelle, mentre tre suoi fratelli erano campanari in altre parrocchie: Tonino a Carzeto, Gino a Polesine e Livio a Monticelli Terme.

A quei tempi, lo “stipendio” da campanaro, però, non bastava a sbarcare il lunario, così nonno Luigi era il bidello delle scuole elementari, allora confinanti con la sacristia, mentre papà Rino faceva lo stagnaro e il lattoniere, oltre ad essere un discreto rabdomante.

I Sargenti, però, oltre le campane, suonano da sempre anche l'organo della parrocchiale: «Mio padre era un vero musicista – dice con orgoglio Ottavio – e anch'io suono, anche se ormai le occasioni sono sempre meno. Un tempo si celebravano, a Fontanelle, circa 60 matrimoni all'anno, tutte occasioni per guadagnare qualcosa in più, perché si suonavano le campane a festa, con il “carillon” lassù, sulla torre e durante la cerimonia l'organista accompagnava il rito. Ma erano importanti anche i funerali, soprattutto quelli delle persone benestanti: tutti “servizi” extra». A Fontanelle i Sargenti campanari erano tre: Ottavio e i fratelli Guido e Ivo. E c'era anche un “cantante”. «Mio fratello Luigi – dice ancora Ottavio – cantava nel coro del teatro Regio. La famiglia, però, non volle farlo studiare. Ricordo il maestro Romano Gandolfi a casa nostra: pur di convincere i miei a mandare Luigi in conservatorio, si mise addirittura a cucinare».

Quella del campanaro, però, a suo modo era anch'essa un'arte: «Non era facile suonare ai funerali con le corde – ricorda Ottavio - perché dopo il tocco, la campana deve restare capovolta, “a bicer” come si dice da noi, per poi scendere e dare il secondo tocco. Oggi, nonostante le campane elettriche, abbiamo l'orologio della torre fermo e nonostante sia stato, all'epoca, acquistato dal comune, non riusciamo a farlo riparare. Così, non suonano nemmeno le ore».

Forse Guareschi ne ricaverebbe un racconto di “Mondo piccolo”, con il sindaco che dice di nuovo al campanaro: «Dica a don Camillo che mi porti il campanile in municipio. Ricevo dalle 10 a mezzogiorno!».