Tutti incollati alla tv a vedere la finale: i ladri fanno razzia di bici

Razzia di biciclette nella serata della finale dei campionati europei di calcio.

Diverse bici sono state rubate in vari punti della città, tra i quali anche modelli costosi. I ladri, approfittando dei fidentini incollati a schermi e tv, nelle loro case, nei bar, nei circoli, per assistere alla finale dei campionati europei di calcio, hanno agito indisturbati, mettendo a segno diversi furti di biciclette. Alcuni dei ciclisti fidentini derubati hanno postato i loro appelli sui social per chiedere se qualcuno avesse notizie delle loro bici.

«Buongiorno a tutti, mi servirebbe un aiuto – ha scritto un fidentino - domenica sera sono andato a vedere la partita al bar Nuovo e ho lasciato la mia bicicletta legata al porta biciclette dietro le fontane, finita la partita sono andato a vedere se era ancora lì e in realtà non c'era più: me l'avevano rubata. Chiedo cortesemente se qualcuno la vede di contattarmi in privato: la bici era una mountain bike, nera e blu, il modello è la Btwin 520 e si riconosce perché l'adesivo sulla canna è segnato, i freni sono a disco. Grazie per la collaborazione».

Fra l'altro non è la prima volta che in questo punto della piazza, dove si trovano gli appositi porta-bici, spariscono due ruote.

Un'altra giovane ha chiesto aiuto per la sua bella bici, lasciata legata a una panchina, davanti alla sala Bingo, in via Berenini. Anche questa è sparita nella tarda serata di domenica, mentre in città, impazzavano i festeggiamenti per il titolo di campioni d'Europa, conquistato dalla Nazionale di Mancini. Altre biciclette sono state rubate in centro, sia da uomo che da donna e anche una mountain bike di un ragazzo, che si trovava dentro al cortile di un'abitazione. Come sempre l'appello che viene rivolto è quello di sporgere la denuncia di furto ai carabinieri, in quanto, in caso di ritrovamento, occorre presentare copia della denuncia, per tornarne in possesso.

r.c.