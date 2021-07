2,5 milioni per riqualificare Palazzetto dello sport e piscina coperta

Sono stati consegnati i lavori alle imprese, per le importanti riqualificazioni della piscina coperta e del palazzetto dello sport.

Si tratta di 2.5 milioni di euro a costo zero per i fidentini, perché sostenuti dai fondi europei e dagli investimenti del gruppo di imprese che hanno vinto la gara d’appalto per la gestione energetica degli edifici comunali.

La prima fase dei cantieri prende il via questa settimana. Quale sarà l’agenda dei lavori? «La fase 1 sarà interamente dedicata alle opere preliminari – ha spiegato Il vice sindaco Davide Malvisi, titolare delle deleghe ai Lavori pubblici e allo Sport - per la sicurezza sismica e all’inserimento della tecnologia per sforbiciare i consumi elettrici e di riscaldamento dei due templi dello sport fidentino. La fase 2 decollerà nella primavera 2022, invece, e chiuderà il cerchio con i cantieri per i tetti delle strutture».

Per il sindaco Andrea Massari si tratta di «un risultato importante che dedichiamo alla comunità sportiva di Fidenza e a chi, non conta se come grande atleta o amatore, vive, si impegna e si emoziona facendo sport nel palazzetto e in piscina». Impossibile non sentire anche Andrea Orlandi, presidente della Fulgor Basket, il team fidentino che più di tutti ha il suo head quarter agonistico e formativo nel palazzetto. «Siamo davvero soddisfatti – ha esclamato Orlandi –. Ci fa piacere che l’Amministrazione ci affianchi in un progetto di riqualificazione che per parte nostra abbiamo iniziato da tempo e che, approfittando del lockdown, è proseguito con la ristrutturazione del nostro headquarter e la realizzazione di una gym room eccezionale, anche dal punto di vista estetico, non solo sportivo».

In piscina verranno installati un cappotto esterno, una caldaia di nuova generazione sostenuta da un impianto solare termico e una nuova illuminazione integralmente a led.

Il progetto prevede la conversione totale a led e una nuova caldaia a condensazione, fondamentale per garantire le condizioni ottimali di riscaldamento con consumi decisamente più contenuti rispetto al vecchio impianto esistente. Chiusa questa estate dedicata all’energia, nel 2022 sarà la volta degli interventi sui tetti sia della piscina che del palazzetto, realizzati da un’unica impresa: la Siram, divenuta gestore unico per i servizi energetici di 26 edifici comunali.

r.c.