Acquedotto, oltre 11 milioni per fermare le perdite

Impianti di trattamento delle acque (che dalle nostre falde salgono con un'elevata concentrazione di nitrati e quindi devono essere filtrate), condutture, pozzi, serbatoi, sistemi di monitoraggio e anche nuovi contatori. L'acquedotto, è proprio il caso di dirlo, fa acqua da tutte le parti ed è per questo che Ireti (società di Iren) e il Comune (insieme agli altri 17 Comuni dell'ambito di Parma) sono corsi ai ripari, pompando milioni di euro nella rete idrica.

Sono infatti 11,4 milioni di euro gli investimenti (oltre ai servizi pagati direttamente dai cittadini che fanno salire la cifra a 13,5 milioni) per ridurre le perdite e migliorare l'efficienza dell'acquedotto previsti per il 2021 nel Piano d'ambito di Atersir, per quanto riguarda il territorio di Parma e degli altri comuni del suo ambito: Calestano, Collecchio, Corniglio, Felino, Fontevivo, Langhirano, Lesignano, Medesano, Monchio, Montechiarugolo, Neviano, Noceto, Palanzano, Sala Baganza, Sorbolo-Mezzani, Tizzano e Traversetolo. Se a questi investimenti si aggiungono anche i soldi messi a bilancio per fognature e depurazioni, il capitolo acque arriva a circa 21 milioni di euro. Una cifra importante, che nasce però da una consapevolezza: l'acqua è un bene prezioso e quindi non va sprecata.

A Parma, e negli altri comuni d'ambito, fino a pochi anni fa se ne sprecava troppa: nel 2015 le perdite reali erano pari al 43%, mentre quest'anno si attestano al 35%, stando al report di Ireti su «Il servizio acquedottistico a Parma». E mentre calavano le perdite, aumentavano gli investimenti, passando da 7,1 milioni di euro (2016) a 13,5 milioni (2020). Una cifra che verrà garantita ogni anno anche nel triennio 2021-2023.

Tra le principali voci di spesa per ridurre le perdite il Piano prevede di stanziare 3 milioni di euro per la manutenzione della rete idrica, a cui aggiungere 1 milione proprio per gli interventi contro le dispersioni. Altri 880.000 euro verranno spesi per sostituire i contatori.

La svolta antisprechi è arrivata nel 2017, quando i Comuni, compreso quello di Parma, hanno chiesto al gestore del servizio di fare di più. Da lì è stata messa a punto una task force ed è partito il progetto dei distretti, che permettono un controllo più capillare sugli oltre 3mila km di condutture che servono più di 313mila abitanti tra la città e altri 17 paesi della provincia. Se nel 2016 esistevano 60 distretti, ora ce ne sono 228, che diventeranno 300 entro fine anno.

«Ridurre le perdite significa anche consumare meno energia per sollevare meno acqua dai pozzi. C'è un doppio guadagno ambientale», spiega Tiziana Benassi, assessore all'Ambiente, che per il 2030 punta a ridurre gli sprechi al 20%, come ha annunciato lunedì in consiglio comunale.

Intanto, il calo delle perdite ha permesso di risparmiare 4,4 milioni di kWh dal 2016 al 2020 e anche questo fa bene all'ambiente, se si considera che buona parte dell'energia usata viene prodotta bruciando combustibili fossili.

Pierluigi Dallapina