Centri massaggi cinesi a luci rosse: 6 condanne e 11 patteggiamenti

Nomi che evocavano atmosfere incantate. «Fiori di loto», «Benessere rosa», «Dolce sogno»: così si chiamavano alcuni dei centri massaggi chiusi nel settembre del 2018. Ma delle spa raffinate non avevano nulla. Spesso locali spartani, a volte anche sporchi, però chi voleva prestazioni sessuali per pochi soldi sapeva che avrebbe dovuto bussare a quelle porte. Ventidue i centri sequestrati nell'operazione portata avanti dalla Guardia di finanza e coordinata dal pm Umberto Ausiello, mentre furono 34 le persone denunciate per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. E ieri è arrivata la prima decisione del giudice: 6 condanne con rito abbreviato, 11 patteggiamenti e 10 rinvii a giudizio. Le pene? Comprese tra gli 11 mesi e i 2 anni. Sette le posizioni stralciate, perché imputati irreperibili per i quali non è quindi possibile celebrare il processo.

Né massaggi estetici né tantomeno fisioterapia, secondo quanto raccontato direttamente da alcuni clienti avvicinati dagli investigatori appostati all'esterno dei centri. Una galassia che si estendeva dalla periferia alle zone semicentrali della città, oltre che in alcuni paesi della provincia, quasi completamente gestita da cinesi. Abituati a fare tutto da soli: a reclutare prostitute rigorosamente connazionali e a mandare avanti l'attività in autonomia. Con un'eccezione: un solo italiano, un 72enne reggiano, che nel 2017 avrebbe fatto da braccio destro della titolare dell'«Angela Centro massaggi Tuina» di via Emilia Ovest. Era lui che faceva da autista alla donna, portandola da Reggio Emilia a Parma: la accompagnava al mattino e la riportava a casa alla fine della giornata di lavoro. Oltre a scarrozzare la titolare lungo la via Emilia, il reggiano avrebbe avuto anche una perfetta conoscenza del giro d'affari, tanto da gestire il trasferimento di parte dei guadagni all'estero. Quattro le operazioni che erano state accertate dalle Fiamme gialle tra luglio e settembre del 2017. I destinatari? Persone rimaste ignote, ma tutte residenti in Cina. E ieri il 72enne è stato uno dei sei imputati che ha deciso di patteggiare, chiudendo così i suoi conti con la giustizia.

L'unico nome italiano in una lunga lista fatta da titolari e gerenti cinesi. In realtà, tra gli imputati è finita anche una 60enne brasiliana, ma era la titolare di un centro tutto suo, in via Bandini, in cui avrebbe favorito e sfruttato la prostituzione di una connazionale e di una ragazza italiana.

Uno dei locali finiti nelle maglie dell'operazione della Finanza che aveva portato alla luce un'attività monopolizzata dai cinesi. E dal Paese dell'Estremo Oriente arrivava anche la maggior parte delle donne ingaggiate nei centri che finirono sotto sequestro. Nessuna giovanissima: quasi tutte prostitute tra i 35 e i 40 anni, ma qualcuna anche 50enne. Donne reclutate in varie zone del Nord e del Centro Italia: Milano, Bergamo, Modena, Prato, Firenze, oltre che Parma. Alcune avevano un regolare contratto di lavoro come operaie, ma c'era anche chi non aveva nulla di scritto, eppure passava molte ore tra quelle pareti dai colori pastello. E in diversi casi erano loro stesse a stabilire le tariffe incassando i soldi in base alle prestazioni concordate.

In un caso, poi, il centro era risultato di proprietà di una 80enne cinese. Ad accogliere i clienti, però, e a mandare avanti l'attività ci pensava una gerente connazionale con meno della metà dei suoi anni.

Erano stati gli stessi avventori a riconoscere i volti dei titolari e delle donne con cui avevano fatto sesso, oltre ai massaggi. Prestazioni con tariffe alla portata di (quasi) tutti: poche decine di euro, non di più.

Georgia Azzali