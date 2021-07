Detenuto dà fuoco alla cella: tre agenti intossicati

Dà fuoco alla cella e manda tre agenti all'ospedale. Non c'è davvero pace in questi ultimi giorni nel carcere di Parma.

Lunedì un detenuto marocchino, per una sorta di regolamento di conti tra bande di nazionalità diverse, aveva ustionato un altro detenuto, un albanese di 30 anni, ancora ricoverato con gravi ferite al centro ustioni del Maggiore, lanciandogli contro un pentolino di olio bollente.

Nella prima mattinata di ieri, invece, un quarantenne detenuto italiano, in isolamento nel reparto della media sicurezza, ha dato fuoco alla sua cella.

Non ancora chiari i motivi del gesto, ma parrebbe che il detenuto non sia nuovo a comportamenti del genere. Le fiamme hanno prima avvolto un materasso e poi hanno raggiunto una bomboletta del gas che è esplosa. La cella, resa inagibile dall'incendio, e tutto il reparto sono state avvolte da un denso fumo nero ed è scattato l'allarme.

Subito è intervenuta la polizia penitenziaria che ha portato in salvo il detenuto e proceduto ad evacuare il reparto.

Nell'operazione, però, tre agenti hanno respirato il fumo e sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso. Per tutti e tre cinque giorni di prognosi.

Accompagnato al pronto soccorso anche il detenuto, già tornato nel penitenziario in isolamento.

Sull'episodio è intervenuto Errico Maiorisi, segretario regionale del sindacato di polizia penitenziaria Sappe, che ha ricordato come «fatti come questo sono il frutto dell'eccessivo garantismo nell'ordinamento penitenziario. Con queste “armi spuntate” la sicurezza in carcere è davvero impossibile».

r.c.