Finge il furto dell'auto: 50enne nei guai

Colorno Aveva cercato di liberarsi dalla propria vettura in modo piuttosto «originale», ovvero simulandone il furto.

Ci ha provato, un cinquantenne di Colorno, ma le indagini condotte dai carabinieri della stazione locale hanno portato a galla la realtà dei fatti: alla conclusione dell’attività investigativa, l’uomo è stato così denunciato per simulazione di reato.

Le indagini sono partite proprio a seguito delle denuncia presentata dal colornese nello scorso mese di maggio, quando l’uomo si è presentato in caserma dai carabinieri, dichiarando che la propria automobile era stata rubata alcuni giorni prima a Sissa Trecasali, dove il cinquantenne si era recato per svolgere alcune commissioni. L’attività dei militari di Colorno, al comando del maresciallo Filippo Collana, si è svolta mediante l’analisi delle immagini fornite dalle telecamere di videosorveglianza e a sistema ocr - in grado cioè di rilevare le targhe dei veicoli - presenti sui territori di Colorno e Sissa Trecasali.

Gli esiti di queste analisi sono stati successivamente incrociati con i dati forniti dalle celle telefoniche della zona.

I risultati complessivi hanno evidenziato che sia il cinquantenne colornese che la sua vettura, non erano mai stati nel comune di Sissa Trecasali nel periodo in cui, come asserito dall'uomo, aveva avuto luogo il furto dell’automobile.

E infatti, come hanno riscontrato gli stessi carabinieri di Colorno, la vettura non si trovava in circolazione da diversi mesi: con ogni probabilità, secondo quanto ricostruito dagli operatori dell’Arma, il proprietario della vettura ne avrebbe simulato il furto perché, viste le diverse migliaia di euro di tasse gravanti sul mezzo, non aveva la possibilità di procedere alla sua demolizione senza aver prima proceduto al pagamento richiesto. I carabinieri di Colorno hanno così provveduto alla denuncia emessa a carico del cinquantenne, colpevole di simulazione di reato.

Michele Deroma