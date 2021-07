Hub dell'Upi, domani si riapre. Oltre 2.700 richiami entro fine mese

Domani riapre l'Hub vaccinale dell'Unione Parmense degli Industriali, allestito in via Mantova, nell'ex centro stampa della «Gazzetta».

La campagna di vaccinazioni dedicata ai dipendenti del territorio aveva preso il via il 10 giugno con l'inoculazione delle prime dosi, completate nei quindici giorni successivi.

250 richiami al giorno

Domani i locali del centro vaccinale riapriranno i battenti per ospitare gli oltre 2.700 lavoratori che dovranno ricevere il richiamo. Verrà effettuata una media di 250-300 vaccinazioni al giorno.

L'Hub, al pari di quanto è avvenuto a giugno, rimarrà aperto sei giorni su sette (dal lunedì al sabato) dalle 8 alle 20.

A guidare il team di lavoro che gestirà la struttura - composto da due medici e cinque infermieri per turno - è Maurizio Falzoi, coordinatore sanitario.

La presa in carico dei pazienti sarà praticamente immediata grazie all'organizzazione interna, dotata di quattro ambulatori con altrettanti infermieri incaricati della somministrazione del vaccino. A loro è affiancato un quinto infermiere specializzato nella preparazione delle dosi.

Il triage è invece affidato a due medici, senza dimenticare il team rianimatore, sempre presente in struttura per garantire la massima sicurezza dei pazienti.

«In questa seconda fase - spiega Falzoi - effettueremo soltanto la somministrazione della seconda dose a chi è stato vaccinato nella prima tornata a giugno. Si tratta di oltre 2.700 lavoratori, che fanno riferimento a oltre centocinquanta aziende e a circa cinquanta medici aziendali competenti».

Si prosegue fino al 29

Le vaccinazioni proseguiranno fino al 29 luglio, quando dovrebbero aver completato l'iter vaccinale tutti i lavoratori che si sono rivolti all'Hub dell'Upi.

«Per il richiamo riproporremo lo stesso schema organizzativo della prima vaccinazione, risultato vincente - osserva Falzoi -. Saremo presenti tutti i giorni, esclusa la domenica, dalle 8 alle 20 con quattro ambulatori vaccinazione attivi e il Seirs Croce Gialla per garantire eventuali prestazioni di emergenza».

In occasione della somministrazione delle prime dosi, il tempo di permanenza dei pazienti all'interno dell'hub è stato mediamente di circa 25 minuti, comprensivo del quarto d'ora obbligatorio di osservazione dopo la somministrazione del preparato. L'obiettivo è fare in modo che tutto si svolga senza il minimo intoppo anche in questa seconda fase.

L'attività del centro vaccinale di via Mantova si sta rivelando più che mai utile per accelerare la copertura vaccinale di quelle categorie o fasce di età interessate soltanto negli ultimi tempi dalla campagna provinciale e nazionale.

Vaccinati tanti giovani

Gran parte dei pazienti indirizzati nel centro dalle proprie aziende ha infatti una età compresa fra i venti ed quarant'anni (87%). Per loro i tempi di attesa per ricevere le proprie dosi all'interno dei poli pubblici sarebbero stati più lunghi. L'hub aziendale di Upi permetterà invece di completare l'iter più celermente e di liberare posti negli altri centri vaccinali sparsi sul nostro territorio.

«La classe d'età più rappresentata tra i lavoratori che si sono rivolti all'Hub dell'Upi - precisa Falzoi - è quella dai 26 ai 35 anni, composta da oltre 1.500 persone. Tra i vaccinati c'è anche una buona quota di giovani tra i 20 e i 25 anni e di lavoratori di età compresa tra i 36 e i 40 anni (2379). Si tratta quindi di persone in gran parte giovani».

Il «grazie» alla Gazzetta

«Rivolgo un sentito ringraziamento alla «Gazzetta» - conclude Falzoi - per aver messo a disposizione e allestito i locali dell'ex centro stampa».

Luca Molinari