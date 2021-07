Ispezione dell'Ausl al canile: «Trovate dei veterinari»

«E' stato prescritto al Comune di assegnare la direzione sanitaria della struttura». In queste parole è racchiuso l'esito dell'ispezione al canile comunale, effettuata venerdì scorso da parte dei professionisti del Servizio veterinario dell'Ausl. In sostanza, viene richiesto al Comune di trovare dei veterinari. Non solo. L'Ausl precisa che continuerà «a vigilare affinché questa inadempienza non comprometta la salute e il benessere di tutti gli animali ospitati nella struttura».

Il sopralluogo è avvenuto dopo che il canile è rimasto senza veterinari - come denunciato dalla «Gazzetta» una settimana fa - tra le proteste delle associazioni animaliste e del mondo politico. Il Comune in una breve nota «assicura che sta continuando nella ricerca di professionalità veterinarie per poter riaffidare la direzione sanitaria a veterinari professionisti nel più breve tempo possibile».

Il controllo da parte dell'Ausl, come si legge nella nota spedita dal proprio Ufficio stampa, è avvenuto «a seguito della segnalazione di presunte criticità relative all'organizzazione del servizio di assistenza sanitaria».

L'ispezione è stata effettuata alla presenza del gestore del canile e di alcuni funzionari del Comune. «E' emerso - spiega l'Ausl - che dal 6 luglio scorso la direzione sanitaria della struttura è assente e non formalmente assegnata ad altro medico veterinario.

Al momento l'assistenza sanitaria è comunque garantita grazie alle convenzioni in essere con tre strutture di cura veterinarie di Parma». In attesa che si trovino nuovi veterinari per il canile «il Comune potrà garantire le cure veterinarie agli animali ricoverati anche mediante l'intervento su chiamata di liberi professionisti del territorio».

Il Servizio veterinario non ha trovato animali in condizione precarie di salute. «Pur in assenza di direzione sanitaria - prosegue la nota - è stato possibile accertare che tutti gli animali bisognosi di assistenza veterinaria e di terapie, sia ricoverati che di nuova introduzione, sono stati regolarmente gestiti e assistiti attraverso le convenzioni in essere».

Nel frattempo non si placa la rabbia delle associazioni animaliste del territorio che, nei giorni scorsi, hanno inviato una lettera al sindaco Federico Pizzarotti e al dipartimento Sanità pubblica veterinaria dell'Ausl per chiedere di «mettere in atto tutto quanto è previsto dalle normative sanitarie vigenti al fine di tutelare gli animali e non incorrere in situazioni che possono individuarsi non solo come mancato benessere animale, ma anche come maltrattamento». Lella Gialdi, presidente dell'Enpa (Ente nazionale protezione animali), è chiara: «La priorità deve essere la salute degli animali, cani e gatti malati non possono essere ostaggio della burocrazia». «Ci troviamo in un periodo dell'anno - continua la Gialdi - in cui arrivano al gattile numerosi gattini, bisognosi di visite immediate da parte di un veterinario per evitare che si diffondano malattie infettive».

I tanti nuovi arrivi al gattile hanno provocato lo scoppio di una epidemia di parvovirosi (gastroenterite virale). «Per far rientrare l'emergenza- precisano i referenti delle associazioni animaliste - servono urgentemente veterinari. Non si può lasciare una struttura pubblica con più di trecento animali in queste condizioni».

Luca Molinari