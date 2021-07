15 luglio 1971: il terribile terremoto di 50 anni fa

Valentino Straser

Giovedì 15 luglio 1971, esattamente cinquant'anni fa, la città e la provincia tremano. E' il giorno di un forte terremoto, il più intenso del Novecento. Le violenti scosse sismiche vengono avvertite in molte città del Centro e del Nord Italia, come a Modena, dove il panico diffuso causa caos in città con ingorghi e incidenti.

Rimane emblematica la fotografia dell'orologio del nostro Duomo, fermo all'ora esatta in cui Parma inizia a tremare. Alle 3,30, nel cuore della notte, senza alcun preavviso, la città piomba nel buio e nel caos. Quindici-venti lunghissimi secondi di violenti sussulti tellurici bastano a causare danni e a seminare morte. Tre le vittime, morte per lo spavento causato da un collasso cardio-circolatorio, oltre a una quarantina di persone ferite per la precipitosa fuga dalle abitazioni.

La zona epicentrale viene colpita con particolare veemenza causando crolli, lesioni alle tessiture murarie, il distacco di cornicioni e camini fra i centri di Casalbaroncolo, Casaltone, Noceto e Sorbolo, con ripercussioni nei paesi della collina e montagna Parmense come, ad esempio, Cella di Palmia, nel comune di Terenzo, dove gli edifici danneggiati versano in precarie condizioni. A crollare sotto il maglio delle onde sismiche sono soprattutto gli edifici fatiscenti dei centri storici e delle zone del Sorbolese, colpite dalle scosse di maggiore intensità, «più precisamente a Casaltone dove una casa colonica è crollata travolgendo sette persone che sono state medicate al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore», si legge nell'edizione straordinaria della «Gazzetta di Parma».

«Violenti sussulti hanno sbalzato i parmigiani dal letto e li hanno riversati, spauriti e sconvolti nelle strade e nelle piazze. Non c'è stato tempo materiale per rendersi conto di quanto avveniva: la gente, impressionatissima e sotto choc per le scosse telluriche di violenza mai registrata a Parma in questi ultimi anni, ha preso la via della campagna, con ogni mezzo. Le scene di persone, sotto l'incubo della paura, non si sono contate» continua l'articolo del quotidiano locale.

La mobilitazione per prestare soccorso alle persone terremotate è generale, come pure l'impegno del volontariato e le numerose iniziative di solidarietà. Vengono allestite tende militari inviate dall'Esercito italiano e le centinaia di senzatetto sono collocati, provvisoriamente, in sedi scolastiche, edifici pubblici e privati. A distanza di un giorno dal terremoto la Provincia di Parma stanzia cinque milioni di vecchie lire per effettuare i primi soccorsi e nei giorni successivi viene avviata una azione sinergica fra i parlamentari, le autorità politiche e amministrative e i rappresentanti delle categorie economiche per richiedere urgenti provvedimenti a sostegno del territorio «colpito da calamità naturale».

Il cuore economico e produttivo di Parma non è colpito in modo grave e, fortunatamente, l'eccezionale evento sismico non ostacola la vita della città e della popolazione. Il bilancio dei danni però è consistente. La Regione Emilia-Romagna stima che i danneggiamenti ammontano a cinque miliardi di vecchie lire per Parma e provincia.

Nei giorni successivi l'evento sismico, vengono censite 350 famiglie senzatetto e oltre 200 case evacuate, in città, nel Sorbolese, a Casaltone e Casalbaroncolo, Sala Baganza e Langhirano, rispetto a circa 870 richieste di sopralluogo.

La lunga scia dei danni lasciati dal sisma viene parzialmente riparata alla fine del 1971 grazie alla solerzia degli interventi con la ricostruzione di 6 case per 16 famiglie a Sorbolo, e agli inizi del ‘72 vengono consegnate le abitazioni per 28 famiglie e successivamente 40 alloggi in città, Sala Baganza, Felino, Noceto e Medesano.

