21 luglio 1921, la strage di Sarzana

Si apre domani mattina a Sarzana il convegno di studi storici dedicato alla ricostruzione ed alla riflessione sui fatti del 21 luglio 1921.

Quel giorno le squadre fasciste che avevano dato l'assalto alla città ligure con il proposito di liberare dalle carceri il ras di Carrara Renato Ricci, trovarono sulla loro strada la resistenza delle formazioni popolari.

Attrezzate per la difesa si erano date una organizzazione paramilitare ed avevano dato vita agli Arditi del Popolo.

Piani fascisti saltati

A far saltare i piani dei fascisti, che per l'occasione avevano mobilitato circa 500 squadristi, provenienti da vari centri della Toscana e della Liguria, decisivo fu l'atteggiamento della forza pubblica. Contrariamente a quanto era solito fare in circostanze del genere, le forze dell'ordine non si prestarono ad assecondare i piani dei fascisti e cercarono di fermare la spedizione.

I primi scontri di mattina

I primi scontri avvennero nella mattinata quando fascisti e carabinieri si scambiarono ripetuti colpi di arma da fuoco che fecero una strage di fascisti: otto di loro rimasero uccisi ed altri tre morirono dopo essere stati trasportati all'ospedale. Per i fascisti fu come un terribile shock: certi dell'impunità e della protezione delle forze dell'ordine non appena i carabinieri cominciarono a fare fuoco si sbandarono e presero a scappare. Una scena che incoraggiò gli Arditi del Popolo che avevano attivato postazioni di vigilanza intorno alla città.

La caccia degli Arditi

Ai fascisti che scappavano nelle campagne provvidero gli Arditi rossi a dare la caccia ed alla sera il bilancio fu di 16 morti ed oltre 50 feriti.

Una strage che suscito una grande impressione in tutta l'Italia, provocò serie ripercussioni nello stato maggiore del fascismo e mise i capi delle formazioni popolari di fronte alle loro responsabilità, indicando un esempio da seguire.

I fatti di Sarzana si caricarono così di motivi che ne fecero un episodio cruciale della crisi italiana.

Se a cento anni di distanza si torna ad interrogare quella vicenda è proprio perché vi si possono ritrovare elementi convincenti di quel percorso che condusse alla disfatta i partiti e le organizzazioni della sinistra e con la loro alla liquidazione dello stato liberale.

I capi del Partito Socialista, allora la formazione maggioritaria della sinistra, incapaci di comprendere natura e fini del movimento fascista, all'indomani dei fatti di Sarzana non seppero fare di meglio che credere alle parole di Mussolini che proponeva loro un patto di pacificazione che ebbe l'effetto pratico di far superare ai fascisti lo sbandamento provocato dai fatti di Sarzana e di far loro guadagnare tempo.

L'Internazionale

Una significativa testimonianza dell'eco dei fatti di Sarzana sullo scenario nazionale la possiamo ricavare dalla lettura de «L'Internazionale», il settimanale della Camera del Lavoro di Parma, che agiva da portavoce di quel composito mosaico di formazioni irregolari – sindacalisti-corridoniani-dannunziani, legionari – e questo era l'espressione di un punto di vista con ripercussioni che non si limitavano all'ambiente di Parma.

Era proprio da «L'Internazionale» che veniva la più ferma sconfessione del patto di pacificazione tra socialisti e fascisti alla quale seguiva la critica rivolta ai vertici socialisti di non appoggiare gli Arditi del popolo.

Conseguenze a Parma

Proprio dai fatti di Sarzana i sindacalisti di Parma traevano l'incoraggiamento a perseguire quella linea della militarizzazione dell'organizzazione che li aveva portati a costituire la legione Proletaria Filippo Corridoni. In questa campagna di militarizzazione si impegnò personalmente l'ex tenente Renzo Pezzani, che aveva assunto la guida dei giovani corridoniani.

24 luglio a Collecchio

Una delle prime manifestazioni della Legione era avvenuta a Collecchio il 24 luglio, appena tre giorni dopo i fatti di Sarzana.

Ben 400 fascisti, perlopiù reclutati nella Bassa dove spadroneggiava Alcide Aimi, quel giorno erano arrivati a Collecchio con l'intento di impedire la manifestazione corridoniana, ma per l'imponenza della mobilitazione sindacalista furono costretti ad assistere impotenti alla sfilata che si svolse per il paese.

La guidavano i corridoniani di Felino e la centuria di Sala Baganza che era comandata da Ribello Rosa, reduce dalla Fiume dannunziana.

Si preparavano così le condizioni per far assumere a Parma l'identità di città ostile al fascismo come avrebbe dimostrato in occasione delle barricate dell'agosto del 1922.