«Ora basta chiacchiere, c'è da lavorare»

Sandro Piovani

Castelrotto Mentre i rintocchi di mezzodì si facevano largo tra la pioggia incessante, spuntava dalla leggera discesa che affianca l'hotel del Parma il pulmino con a bordo Gigi Buffon e il coordinatore medico Giulio Pasta. Traffico bloccato, i passanti incuriositi a scattare foto e a fare filmati e i giornalisti a cercare di strappare una dichiarazione. Insomma il copione dell'arrivo di un campione e, diciamolo, non ci eravamo nemmeno più abituati. E, inutile nasconderlo, fa un po' impressione vederlo con indosso la maglia crociata, non quella da gioco ma quella definita da passeggio, con lo scudo crociato comunque sul petto.

Tanto interesse verso un giocatore crociato non si vedeva da tempo, anche al campo d'allenamento tanta gente si arrampicava in mezzo ai boschi, nei giorni scorsi, proprio per vedere se Buffon era della comitiva crociata. Da ieri c'è.

«Ciao ragazzi, come va?»: sorride Buffon salutando tutti. «Bene anch'io». E un «adesso ci sei dentro» arriva alle orecchie del portiere crociato. Che sorride ancor più deciso. «Sì, ormai ci sono dentro, adésa a gh'è da lavorär»: aggiunge in un dialetto (quasi) perfetto. Poi Buffon sale le scale che portano alla hall dell'hotel. «Abbiamo terminato le chiacchiere, ne abbiamo fatto tante, ora lavoriamo»: chiosa il portiere crociato. La porta scorrevole si apre, dietro c'è il presidente Krause che lo aspetta. Una stretta di mano, un abbraccio e un selfie (il presidente è tornato a twittare) e via, a pranzo con i compagni, strette di mano per tutti partendo da Enzo Maresca e il suo staff e attenzione catalizzata. In fondo è quello che si chiede a un campione come lui. La parola leader rientra nello spogliatoio del Parma.

Ed anche Buffon si concede un tweet, più che mai significativo, un «i'm coming home» che vale come una bella parata, almeno per i tifosi del Parma. Già, Buffon è tornato a casa intorno a mezzogiorno del 14 luglio 2021, con addosso lo scudo crociato.

E siccome «adésa a gh'è da lavorär», nel pomeriggio Buffon ha dimostrato che non erano solo parole di circostanza: sotto la pioggia che piano piano ha lasciato spazio al sole (naturalmente pallido), il portiere si è allenato con i suoi colleghi di reparto, agli ordini del responsabile dell'area portieri lo svedese Maths Elfvendal e dell'allenatore dei portieri Michele De Bernardin. Un primo allenamento intenso, giusto per far vedere che effettivamente adesso c'è da lavorare, per cullare quel sogno che si chiama serie A. E che Buffon potesse generare entusiasmo lo si sapeva e non solo tra i tifosi (non solo del Parma), ma anche tra i compagni. Il giovane Daniele Iacoponi, dopo un selfie, ha postato la foto su Instagram accompagnata da «Leggenda Gigi». Che ora è realtà. Realtà crociata.