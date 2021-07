«Soldi dalle case farmaceutiche», chiesti 33 rinvii a giudizio

Farmaci «sponsorizzati» in base alla generosità delle case farmaceutiche. E' il conquibus che Franco Aversa, ex numero uno dell'Ematologia del Maggiore, avrebbe - secondo l'accusa - preteso dalle aziende e che ha dato il nome all'operazione esplosa nell'ottobre del 2018, quando il professore venne arrestato. Ma nell'indagine, portata avanti dal Nas, furono coinvolti anche diversi medici parmigiani. E ora la procura ha presentato il conto: 33 richieste di rinvio a giudizio, tra camici bianchi, imprenditori e manager del settore farmaceutico e dipendenti dell'Ateneo, oltre alle società Csc di Perugia e alle milanesi Celgene e Gilead Sciences. I reati? Corruzione, induzione indebita, tentata induzione indebita, falsità ideologica e truffa, contestati a vario titolo, mentre le imprese devono rispondere della violazione della legge 231 sulla responsabilità amministrativa degli enti. Unica posizione completamente stralciata, rispetto all'atto di chiusura delle indagini, quella di Consuelo Manuela Catalano, manager farmaceutica. Il pm Emanuela Podda, però, ha chiesto l'archiviazione di tutte le accuse di abuso d'ufficio, soprattutto alla luce della recente normativa molto più stringente per la configurazione del reato, oltre che di alcune imputazioni in concorso.

Resta una lunga serie di contestazioni, in gran parte sulle spalle di Aversa, rimasto per due mesi ai domiciliari. Ma reati che a volte - secondo la procura - il professore avrebbe commesso insieme ad alcuni colleghi. E tra i medici parmigiani imputati figurano Nicola Giuliani, Francesca Re, l'ex direttore del dipartimento di Medicina e Chirurgia, Antonio Mutti, Luisa Craviotto ed Elena Masselli. I primi due devono rispondere di corruzione (Giuliani anche di induzione indebita e falso), mentre contro Mutti, per il quale il pm ha chiesto l'archiviazione per il reato di corruzione, resta l'accusa di falsità ideologica. Stesso reato rimasto anche per Craviotto e Masselli, perché se è pur vero che il pm ha stralciato le imputazioni di abuso d'ufficio relativi ai concorsi universitari, è andato avanti sui falsi verbali che sarebbero stati prodotti per i conferimenti degli incarichi.

Un luminare del trapianto di midollo, Aversa. Eppure, secondo l'accusa, avrebbe siglato un patto di ferro con alcune case farmaceutiche: più soldi per convegni ed eventi, più possibilità di garantire grande diffusione ai propri medicinali. Ma l'ex numero uno dell'Ematologia avrebbe potuto contare anche su una schiera di fedelissimi, oltre che sulla stretta collaborazione di Paola Gagliardini, perugina, titolare della Csc, società organizzatrice di convegni ed eventi.

E se i soldi non arrivavano, le insistenze - secondo l'accusa - si facevano sempre più pesanti, tanto che ad Aversa è contestata anche l'induzione indebita. Infine, la truffa. Alle casse del Maggiore, perché tra il 2013 e il 2016 avrebbe fatto visite a pagamento in uno studio medico di Veroli, nel Frusinate. Attività che non avrebbe potuto svolgere, secondo la procura, essendo direttore di struttura complessa. Un rapporto esclusivo, con un'indennità di oltre 18mila euro all'anno.

Georgia Azzali