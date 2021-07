Scappa dopo lo scontro: 22enne tradita dalla videosorveglianza

Sorbolo Ha provocato gravi danni ad un'auto parcheggiata in centro a Sorbolo e, nella paura del momento, è scappata senza fermarsi a cercare il proprietario e risarcire i danni.

Ma le telecamere di videosorveglianza l'hanno tradita ed è stata rintracciata dal presidio di Sorbolo della Polizia locale della Bassa est parmense. È quanto successo nei giorni scorsi in paese: nella mattinata dello scorso 9 luglio un 60enne sorbolese ha denunciato agli agenti di aver subito, il giorno prima, gravi danni alla propria autovettura di grossa cilindrata, un'Audi Q7.

Il veicolo era parcheggiato in via Gramsci e l'autore del danno, nonostante non avesse provocato feriti, si era dato alla fuga senza, in apparenza, lasciare traccia. Sono dunque iniziate indagini mirate, guidate dal sovraintendente Vincenzo Scarici e dall'assistente Federico Mozzini, partite dai frammenti di carrozzeria lasciati dal veicolo in fuga: uno specchietto retrovisore. Con l'ausilio delle videocamere di sorveglianza del territorio, si è arrivati a scoprire la marca dell'autovettura, una Ford. Successivamente, la casa automobilistica ha contribuito a risalire anche al modello di veicolo: una Fiesta. Di conseguenza, sono stati fatti combaciare i danni e si è riusciti ad individuare la responsabile del gesto, una giovane classe ‘99 non proprietaria dell'auto su cui viaggiava e con cui è scappata dopo l'impatto. La ragazza ha spiegato di essersi data alla fuga perché impaurita e confusa, senza l'intenzione di compiere un'azione criminosa. Ma ha comunque dovuto risarcire i danni e pagare una sanzione di 300 euro.

«Questa è la dimostrazione – ha commentato il sindaco di Sorbolo Mezzani Nicola Cesari – che, laddove non siano i responsabili a costituirsi o a dichiarare di aver commesso un danno al patrimonio pubblico o a quello altrui, è il comune che attiva le proprie indagini attraverso il sistema di videosorveglianza. Sistema che può portare ad individuare elementi riconducibili a ogni caso specifico. Tutte le volte, quindi, che si verificheranno situazioni di questa natura, grazie al sistema di ocr che andremo presto ad ampliare, cercheremo di fare il possibile per rendere giustizia quando le persone non confessino spontaneamente anche per evitare eventuali denunce in merito».

Christian Marchi