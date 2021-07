Sos per il castello di Bargone e i suoi 40 pavoni: la petizione ha già raccolto più di 23mila firme

Ha già raccolto oltre 23mila firme sulla piattaforma «Change.org» la petizione «Salviamo il castello di Bargone ed i suoi pavoni» per salvaguardare il maniero della frazione salsese dal degrado e dall'incuria nei quali versa da almeno un paio d'anni.

La petizione, che è stata promossa da alcuni cittadini amanti dell'arte, ha come obiettivo una maggiore attenzione nei confronti della struttura millenaria, di proprietà privata e chiusa da tempo, ma anche della quarantina di pavoni che trovano alloggio nel parco e che hanno bisogno di essere quotidianamente nutriti. «La petizione ha raggiunto 23.007 firmatari, facendone una delle più firmate su Change nel 2021 – affermano i promotori –. Per dare un elemento di confronto, quella sulla preservazione del Monte di Pietà a Napoli, che ha provocato l'intervento diretto del ministro Franceschini, ne ha 19mila. I firmatari per salvare il castello di Bargone e i suoi pavoni sono provenienti da ogni orizzonte, professionale e geografico: numerosi italiani ma anche stranieri di ogni latitudine, da Madrid, al Cairo, a New York, passando dalle Isole Fiji. Sono tanti, poi, i rappresentanti del mondo associativo – a partire dall'Enpa passando dal Fai e dalla politica – delle imprese (dall'imprenditore tessile veneto all'interior designer londinese), della cultura (un direttore d'orchestra clavicembalista e una ballerina di San Pietroburgo, ma anche la sovraintendenza ai beni culturali di Roma Trastevere) del giornalismo e del mondo accademico (dalla storia dell'arte, alla fisica nucleare). Il castello si trova in condizioni di abbandono con il bosco a crescere a dismisura e ciò pone evidenti problemi di sicurezza in caso di incendio, mentre la piccola recinzione che faceva da barriera architettonica è stata abbattuta e di conseguenza la situazione dei pavoni è diventata ancora più precaria: gli abitanti di Bargone si danno molto da fare per recapitare cibo e acqua ed è soltanto grazie ad essi che riescono a sopravvivere. Speriamo di riuscire a migliorare questa situazione».

r.c.