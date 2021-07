Il dolore dei colleghi dell'infermiere annegato: «Era sempre sorridente. Abbiamo il cuore spaccato»

In ospedale esistono reparti più difficili di altri, reparti in cui la calma e il buon umore sono un miraggio. Ledoux Ngamondi, da oltre cinque anni, lavorava in uno di questi reparti eppure per i colleghi, sgomenti per la sua improvvisa e inspiegabile scomparsa, lui era l'infermiere con il sorriso.

«Era una persona che faceva la differenza, sia dal punto di vista umano che da quello professionale. Era dotato di grande umanità e professionalità, era raggiante, solare, aperto ad ogni tipo di esperienza lavorativa», racconta Monica Consigli, coordinatrice del Servizio psichiatrico ospedaliero intensivo del padiglione Braga. «Durante la pandemia si è prodigato per fare i tamponi e per somministrare i vaccini, rendendosi disponibile anche a prestare servizio in carcere. Era sempre pronto ad aiutare. Viviamo un momento di grossa difficoltà per tutta l'équipe». L'impegno e il carico di lavoro però non spegnevano quella gioia di vivere, quell'approccio positivo alla vita considerato una risorsa dai colleghi e anche dai pazienti. «Erano evidenti la sua passione per il lavoro e l'attaccamento ai pazienti. Portava il sorriso ovunque andava. Questo è un reparto non facile eppure lui riusciva a lavorare sempre col sorriso», aggiunge Chiara De Panfilis, vice direttore del Servizio psichiatrico di diagnosi e cura guidato da Carlo Marchesi, mentre i colleghi stanno pensando come restare vicini alla sua famiglia, orfana di un pilastro solido e solare.

«Sapeva essere un papà per tutti noi. Sapeva farsi volere bene da chiunque, in più era molto tollerante. Ci faceva coraggio quando gli confidavamo le nostre disperazioni», ammette Alessandra Paini, una collega dell'infermiere scomparso, con cui aveva iniziato da poco anche l'attività di docenza universitaria per i laureandi del corso in scienze infermieristiche. «Quello che è successo ci sta spaccando il cuore», aggiunge, perché Ledoux, più che un collega, era un amico. «Aveva sempre voglia di scherzare - ricorda un altro infermiere, Cosimo Altavilla - restando sempre professionale. Non si tirava mai indietro, nemmeno davanti ai pazienti più difficili».

P.Dall.