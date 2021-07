La fidanzata riceve una telefonata, lui la massacra e la violenta: 1 anno e 11 mesi

Una telefonata per far esplodere una violenza cresciuta in fretta. Poco più che un ragazzino, eppure pronto a fracassare il polso della fidanzata per afferrare il cellulare e vedere chi aveva chiamato. L'aggressione - brutale - e poi la «punizione»: un rapporto sessuale che lei ha subito, paralizzata e impaurita da quella rabbia deflagrata in pochi istanti. Vent'anni, solo qualche mese in più della ragazza, parmigiano, è finito davanti al giudice con le accuse di violenza sessuale, tentata violenza privata e lesioni aggravate. E ha scelto di chiudere subito i suoi conti con la giustizia patteggiando 1 anno e 11 mesi. Il giudice Zullo gli ha concesso la sospensione della pena purché cominci un percorso di recupero di almeno sei mesi.

Otto mesi insieme. A Roberta (la chiameremo così) sembrava di aver conosciuto quasi tutto di quel ragazzo: un po' sbruffone, con un piglio autoritario, a volte, ma non aveva avuto mai modo di preoccuparsi. E quella sera di luglio del 2019, però, non aveva timori: era a casa di lui. E la madre solo a qualche metro di distanza, al di là della porta della camera.

Così, come altre volte. Ma quella telefonata fa scattare l'interruttore della violenza. E' un conoscente di Roberta, per altro molto più grande di lei. Non è mai stato e non può essere un rivale, eppure la reazione del fidanzato è spropositata: la insulta pesantemente e la sbatte contro l'armadio. Vuole il codice di sblocco del telefonino per vedere il numero. Roberta è in una morsa: lui preme con così tanta violenza da fratturarle un polso. Terrorizzata, fino al punto di non urlare quando lui la violenta.

Non ha nemmeno la forza di andarsene, quando tutto è finito. Ha solo dolore, su quelle braccia martoriate e dentro di sé. Se ne va alla mattina e fila al lavoro. Parla con le colleghe, ma il polso manda fitte continue. Decide di andare al Pronto soccorso. Fa denuncia, eppure per raccontare gli attimi raggelanti della violenza sessuale avrà bisogno ancora di un po' di tempo. Di mitigare la vergogna. Di sentirsi forte.

Georgia Azzali