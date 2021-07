Sanità, no vax nel mirino anche a Parma

Mentre in altre province della regione (Bologna e Ferrara) arrivano le prime sospensioni del personale sanitario non vaccinato, a Parma sarà necessario aspettare ancora qualche giorno prima che vengano prese decisioni analoghe.

La nostra Ausl al momento non è ancora passata alle vie di fatto rispetto ai professionisti in campo sanitario che, per loro scelta, non hanno ancora ricevuto la prima dose di vaccino contro il Covid. Come si legge in una breve nota della direzione dell'Ausl «le procedure sul rispetto dell'obbligo vaccinale degli operatori sanitari sono ancora in corso e stanno proseguendo secondo le fasi previste dalle normative, come anticipato nei giorni scorsi».

In sostanza, le lettere di accertamento sono state spedite, ma non è stato ancora concluso l'iter che porta a disporre i provvedimenti di sospensione dal servizio, in base alla normativa nazionale. L'obbligo vaccinale è previsto per chi esercita le professioni sanitarie, gli operatori di interesse sanitario (come gli assistenti di studio odontoiatrico), gli operatori socio-sanitari e i massofisioterapisti.

L'inadempimento viene comunicato dalle varie aziende sanitarie locali al diretto interessato, all'Ordine professionale e al datore di lavoro del sanitario non ancora vaccinato al termine di un'istruttoria.

In merito alle diverse velocità con cui vengono effettuate le sospensioni dai singoli territori, la Regione fa sapere che «in questi giorni stanno partendo le prime lettere di sospensione. Verranno quindi analizzate le risposte ricevute dai singoli professionisti e, se non ritenute plausibili, scatteranno le sospensioni».

«I singoli territori - precisano ancora dalla Regione - stanno lavorando secondo le proprie tempistiche, ma già nei prossimi giorni è probabile che venga data notizia di sospensioni in tante altre realtà dell'Emilia Romagna».

