Valzer di nomine tra presidi: Eramo alla guida del Romagnosi, Piva dal Rondani all'Itis, Botti a Collecchio

Valzer di nomine per i presidi del nostro territorio. I cambiamenti riguardano numerose scuole superiori cittadine e diversi istituti comprensivi del territorio.

Al liceo classico Romagnosi arriva Pier Paolo Eramo, per nove anni alla guida dell'istituto comprensivo Parma Centro, al posto di Guido Campanini, andato da poco in pensione. Al Parma Centro invece arriva Maurizio Olivieri, in passato insegnante e assessore a Montechiarugolo, finora alla guida di una scuola in Lunigiana.

Cambio al vertice anche all'Itis Leonardo da Vinci. Dopo nove anni lascia la preside Elisabetta Botti, artefice di un grande rilancio dell'istituto tecnico.

D'ora in avanti sarà la preside dell'istituto comprensivo Guatelli di Collecchio. Al suo posto arriva all'Itis Giorgio Piva, negli ultimi tre anni alla guida del Rondani e in precedenza per sei anni all'Ipsia.

Al Rondani arriva Lucia Ruvidi, finora alla guida dell'istituto comprensivo di via Bocchi, ma in passato insegnante dell'istituto per geometri. Elisabetta Mangi è la nuova preside dell'istituto Bodoni, arriva dall'istituto comprensivo di Poviglio e prende il posto di Guido Campanini.

L'istituto comprensivo di Fidenza è stato affidato a Laura Domiano dopo aver guidato il comprensivo Giuseppe Verdi di Corcagnano.

Completa gli spostamenti nella «scacchiera» Giacomo Vescovini che diventa il preside dell'istituto comprensivo di Fontanellato dopo esserne stato il reggente e aver guidato il Guatelli di Collecchio.

Sono sette invece le conferme dei presidi in «scadenza». Si tratta di Giovanni Brunazzi (liceo Ulivi), Giovanni Fasan (istituto Melloni), Andrea Grossi (liceo Sanvitale), Antonia Lusardi (Cpia, Centro provinciale istruzione adulti), Nadia Malcisi (istituto comprensivo D'Acquisto), Alessandra Melej (istituto comprensivo Montebello), Marianna Rusciano (istituto comprensivo di Montechiarugolo).

Per i dirigenti scolastici c'è infatti l'obbligo di presentare una nuova domanda ogni tre anni. E' possibile chiedere una conferma per la sede già occupata, ma dopo aver trascorso nove anni nella stessa scuola è obbligatorio un cambio di sede.

A stabilirlo è una discussa normativa anticorruzione che è stata mantenuta soltanto dall'Emilia Romagna ed altre due regioni.

Tante inoltre le scuole del territorio che al momento rimangono senza preside. I posti liberi saranno occupati da vincitori di concorso o da reggenti, che saranno però nominati in un secondo momento. Tra le realtà «libere» figurano diversi istituti comprensivi della montagna (Bardi, Bedonia, Borgotaro, Fornovo, Corniglio), ma anche scuole della collina (Langhirano) e della Bassa (Busseto).

In città invece rimangono sguarniti di dirigente scolastico l'istituto comprensivo Toscanini di via Cuneo (la preside Elena Conforti è andata in pensione) il Verdi di Corcagnano, e il comprensivo Parmigianino. La preside Manuela Vacante, arrivata lo scorso anno, è stata trasferita a Ribera, in provincia di Agrigento.

Luca Molinari