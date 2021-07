La Z-bike nel segno di Alex Zanardi

Vittorio Rotolo

Il sogno di Alex Zanardi: una handbike unica per ergonomia e versatilità, caratteristiche dei materiali, peso e dimensioni. Un modello innovativo, capace di adattarsi all'atleta e non il contrario. Quel sogno, a lungo cullato dal campione bolognese, è diventato ora realtà: la Z-Bike, sviluppata dalla Dallara Automobili sulla base delle indicazioni e della spinta emotiva di Zanardi, è stata ufficialmente svelata ieri a Roma.

Teatro dell'evento, gli impianti sportivi delle Tre Fontane, dove è stato allestito il villaggio dedicato agli sport paralimpici che ha accolto la «Grande Staffetta» di Obiettivo Tricolore, lanciata lo scorso anno dallo stesso Zanardi e che, dopo aver toccato anche Parma nei giorni scorsi, giungerà fino a Catania.

Ha lavorato per mesi e mesi alla costruzione di questa handbike, Alex. L'ha progettata con cura. Ne ha studiato ogni particolare. E poi, insieme ai tecnici della casa automobilistica di Varano Melegari, l'ha assemblata pezzo dopo pezzo, verificando sistematicamente che ogni ingranaggio funzionasse nella maniera corretta, a garanzia di un mezzo altamente performante.

Coniuga bellezza estetica, funzionalità ed innovazione, la Z-Bike «firmata» Zanardi-Dallara. Destinata alle categorie Recumbent (dalla H1 alla H4), il suo telaio in fibra di carbonio permette di massimizzare la prestazione riducendo al contempo la rigidezza del mezzo.

È una handbike personalizzabile, questa. Come avviene sulle vetture racing, infatti, la varietà delle regolazioni che riguardano l'assetto consente di adattare la Z-Bike a qualsiasi tipologia di percorso.

Anche lo schienale, la posizione del movimento centrale e della forcella, il poggiapiedi, sono regolabili a seconda delle necessità del pilota. Che può sentirsi pienamente in simbiosi con il mezzo, grazie alla particolare e ricercata forma anatomica delle manopole, che stancano meno le mani favorendo una presa più salda e duratura.

«È esattamente come la voleva lui, la Z-Bike: un mezzo che si adatta all'atleta e per tutti - spiega Andrea Pontremoli, amministratore delegato di Dallara Automobili -. Andare avanti non è stato semplice, ma a darci forza è stata la voglia di onorare gli sforzi di Alex, la dedizione con cui ha lavorato a questo progetto, senza mai risparmiarsi. È stato lui a guidare il team, a stimolarci, ad alzare continuamente l'asticella degli obiettivi. Ora, siamo felici di dare corso al suo desiderio: regalare un sorriso a chi ha sofferto ed agli sportivi che vogliono abbracciare una disciplina nuova».

Nella mente di Pontremoli, i ricordi si affollano. E, proprio come accadrebbe in un'entusiasmante gara di handbike, si rincorrono. «Un anno fa, la Z-Bike era già pronta» rivela l'amministratore delegato di Dallara Automobili. «Andava fatto giusto qualche piccolo ritocco: operazioni necessarie, quando si passa dal prototipo alla produzione. Ma il modello che vedete oggi è quello concepito da Alex. Ho avuto il privilegio di provare questa handbike in pista a Varano, insieme a lui, prima dell'incidente».

Si commuove, Pontremoli, ricordando quel giorno. «Alex mi disse che ero più lento perché avevo 30 chili di gambe che non mi servivano assolutamente a niente...».

Lo aspettano tutti, Zanardi. «Ma anche in questo momento - riprende Pontremoli - sappiamo che lui è qui con noi. Il suo pensiero, testimoniato dalla voglia di realizzare un mezzo che consenta di non lasciare indietro nessuno, è infatti di gran lunga più potente della presenza fisica». «Il progetto Z-Bike è nato perché Alex desiderava fortemente creare una handbike competitiva e con un prezzo accessibile a chi pratica sport paralimpico» ha ricordato la moglie di Zanardi, Daniela, ringraziando la Dallara Automobili. «Un team di amici – ha riferito – che ha affiancato Alex con entusiasmo e passione».