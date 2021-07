Musica ad alto volume, il dj esagera: multa ai gestori del locale

BorgotaroI giorni successivi il trionfo agli Europei ha coinciso, in Valtaro, con una serie di controlli straordinari da parte dei carabinieri: coordinati dal Comando Compagnia, sono stati eseguiti dai militari del Nucleo radiomobile e delle stazioni di Borgotaro, Bedonia e Santa Maria del Taro per prevenire reati predatori e contro il patrimonio, reprimere lo spaccio e il consumo di stupefacenti, far rispettare le norme del codice della strada e quelle che vietano la somministrazione di alcolici a minorenni, così come quelle per le emissioni sonore e la normativa anti Covid-19 da parte dei locali. Predisposti numerosi posti di controllo nei comuni di Borgotaro, Albareto e Bedonia, anche con l'impiego di militari in abiti civili e auto di copertura, e nelle località isolate per evitare che si verificassero dei furti come accaduto in passato quando le case sono vuote.

Non tutto è filato liscio, soprattutto per un noto locale della Valtaro: dopo i controlli, infatti, ai gestori è stata elevata una sanzione di 2mila euro. Con l'ausilio di un tecnico del suono dell'Arpae, i militari dell'Arma hanno accertato che l'impianto sonoro gestito da un dj aveva prodotto per tutta la sera emissioni sonore notevolmente superiori ai limiti previsti per un centro abitato, prolungando l'attività oltre l'orario autorizzato. Sanzione di 400 euro (e chiuso per 5 giorni) anche per un ristorante che svolgeva contestualmente attività di discoteca. Segnalato infine alla Prefettura di La Spezia un motociclista che, fermato sul Passo Centocroci, guidava sotto effetto di cannabis.

M.R.