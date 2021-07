Pala Ponti verso la chiusura ma pronto nuovo hub Ausl in via Mantova

Poco meno di due mesi. E' questo il tempo che resta all'hub vaccinale che l'Ausl di Parma ha approntato al Pala Ponti di Moletolo. Inaugurato lo scorso 19 febbraio alla presenza anche del presidente della regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, la struttura era entrata in attività il primo marzo e ora si va verso la sua chiusura permettendole di tornare a svolgere la funzione originaria per cui era stata costruita: un palazzetto dello sport.

Ma l'attività vaccinale in città in estate e in autunno non diminuirà. Anzi, avrà un deciso e ulteriore potenziamento grazie alla presa in carico diretta da parte dell'Ausl dell'attuale hub aziendale dell'Unione Parmense degli Industriali collocato nell'ex centro stampa di Gazzetta di Parma. Data di inizio attività il 2 agosto.

Stop a metà settembre

L'attività del Pala Ponti terminerà invece dopo sei mesi e mezzo di lavoro ininterrotto. 170 giorni circa in cui ha rivestito, e riveste ancora, un ruolo fondamentale per la campagna vaccinale della popolazione parmense.

Dalla sua apertura sino a giovedì scorso, lo staff diretto dalla dottoressa Chiara Latini ha inoculato 157.982 dosi (fra prime e seconde). Oltre un terzo delle somministrazioni di tutta la provincia di Parma (441.649) sono state effettuate proprio qui, con una media giornaliera che si aggira attorno alle 1.200 dosi ma con punte di 2.400, 2.500 dosi.

I numeri sono comunque ancora parziali visto che la primula rosa, simbolo della campagna vaccinale in Italia, resterà qui ancora per i prossimi due mesi.

Estate di seconde dosi

In questo periodo però la struttura di Moletolo vivrà già un primo cambiamento. Da inizio agosto accederanno agli ambulatori del Pala Ponti in pratica solo pazienti che dovranno completare il proprio ciclo vaccinale con le seconde dosi.

Per limitare il più possibile disagi e confusione, si è deciso infatti di non cambiare ambulatorio fra la prima e le seconda somministrazione anche se, dal primo agosto, il cuore della campagna vaccinale cittadina e provinciale sarà, come detto, trasferito in via Mantova.

Nuovo centro vaccinale

Da lunedì 2 agosto praticamente tutte le prime somministrazioni, che erano ospitate a Moletolo, passeranno nel nuovo polo situato a fianco della sede della Gazzetta di Parma. Qui ai quattro ambulatori impiegati dall'hub aziendale dall'Unione Parmense Industriali, attivi sino al 29 luglio, se ne aggiungeranno altri dodici già approntati con tanto di aree di attesa e di osservazione. L'hub, di fatto, è già pronto in due ampi spazi coperti recentemente rimodernati. «Con questa ulteriore azione il Gruppo Gazzetta contribuisce allo sforzo collettivo per la gestione della pandemia che in questi giorni sta mostrando segnali da monitorare con attenzione doverosa», commenta Pierluigi Spagoni, direttore generale del gruppo Gazzetta di Parma, che poi sottolinea come, «dopo aver reso disponibile ad Upi gli spazi per la determinante campagna vaccinale riservata ai lavoratori delle proprie aziende associate, diamo la disponibilità alle Istituzioni pubbliche d'utilizzo dello spazio del ex-centro stampa per continuare con le attività a favore dell'intera collettività in un momento focale per il contenimento della propagazione del virus. Confidenti che, anche l'apporto di Gazzetta, costituirà un supporto utile al superamento della pandemia e la ripresa del progresso del nostro territorio e del nostro Paese».

E qui, nei padiglioni offerti gratuitamente da Gazzetta di Parma all'Ausl, l'attività vaccinale proseguirà più intensamente per tutto il periodo autunnale ed invernale e sino a quando ovviamente ce ne sarà necessità.

L'hub al Maggiore

Non è escluso poi che a settembre ci possano essere delle novità anche per l'area vaccini presso i poliambulatori del Maggiore con accesso da via Abbeveratoia. Il centro vaccinale dell'ospedale continuerà infatti a svolgere la propria attività in base alla programmazione della campagna vaccinale, quindi potrebbe anche vedere riformato il numero degli ambulatori se la campagna avesse esaurito alcune delle categorie interessate. Qui l'attività è iniziata addirittura il 27 dicembre dell'anno scorso e, alla data del 15 luglio, ha permesso di somministrare 113.117 dosi, poco più del 25% del dato complessivo provinciale.

Via alla seconda fase

Per l'Ausl di Parma starebbe quindi per partire la seconda fase della campagna vaccinale con una capacità operativa anche più ampia. Sempre in attesa di conoscere come si evolverà la malattia, cosa ne sarà delle varianti e se sarà necessaria o meno, già a partire dalle prime settimane autunnali, la somministrazione di una terza dose.

Giuseppe Milano