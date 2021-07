Se ne è andato Schiaretti, colonna dell'Audax

È stato per decenni una delle colonne portanti del Gruppo Sportivo Audax Parma, società di cicloamatori fra le più antiche in Italia, nata nel 1928. Sergio Schiaretti, che si è spento nei giorni scorsi lasciando la moglie Zita, era nato l'anno successivo, legando poi la maggior parte della sua vita proprio al sodalizio gialloblù e granata che aveva la sua sede storica in vicolo delle Cinque Piaghe (ora è in via Orlando). Era il socio con la maggiore anzianità di «servizio»: il suo primo tesserino dell'Audax risaliva infatti al 1948, l'anno in cui Gino Bartali vinse il suo secondo Tour de France, proprio nei giorni dell'attentato a Togliatti. E Schiaretti, diciannovenne appassionatissimo delle due ruote, cresciuto nel mito di Coppi e dello stesso Bartali, fece il suo ingresso nella squadra, all'epoca la più in vista della città. Era quindi già socio nel 1955, quando accolse un diciottenne parmigiano che voleva iniziare a pedalare e, alla primissima gara con la maglia dell'Audax, la cronometro Reggio-Casina, sbalordì tutti conquistando la vittoria. Il ragazzo si chiamava Vittorio Adorni.

Schiaretti raccontava spesso quell'aneddoto, con gli occhi che si illuminavano. Lui non era un campione, ma fra gli amatori si era tolto diverse soddisfazioni (vinse più volte il campionato sociale), dividendosi fra il mestiere di elettricista e la bicicletta. Poi, dagli anni Novanta, aumentò il suo impegno come dirigente dell'Audax, anima di tante trasferte all'estero (mitiche quelle alla Parigi-Roubaix e alla Liegi-Bastogne-Liegi per amatori) e punto di riferimento per tutti i soci, oggi una cinquantina. «Era una persona di una generosità straordinaria - è il ricordo di Luciano Vezzani, che raccoglie ora il testimone di socio più longevo dell'Audax -, un altruista nato. Quando si organizzavano viaggi in bici al mare o all'estero, lui era quello che guidava il furgone, che si metteva a disposizione degli altri. Non mancava mai». Il legame con l'Audax lo ha mantenuto fino a poche settimane fa: «Nonostante l'età, Sergio era di una lucidità invidiabile. Un vero saggio, che mancherà a tutti».

Alberto Dallatana