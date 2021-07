Spacca un vetro, si ferisce, sanguina e fa suonare l'allarme: ladro costretto alla fuga

Sorbolo ha tentato di intrufolarsi all'interno del Centro civico per tentare un furto, ma le ferite provocate dai vetri infranti e la paura di venire arrestato dopo l'attivazione dell'allarme, l'hanno fatto desistere ed è scappato via a mani vuote, provocando soltanto un importante danno al patrimonio pubblico. È quanto successo nella notte tra giovedì e venerdì a Sorbolo: un malintenzionato ha, infatti, tentato di entrare dalla piazzetta all'interno del Centro civico, sede del Centro sociale ricreativo culturale autogestito, probabilmente con l'intenzione di asportare oggetti di valore.

Per mettere a punto il colpo, il delinquente ha quindi frantumato parte del vetro della porta della sala Clivio, con l'intento di spingere il maniglione e aprire del tutto la porta per poi agire indisturbato. Una volta dentro, tuttavia, è scattato l'allarme, non collegato alla centrale dei carabinieri, e il rumore l'ha intimorito tanto da farlo scappare a mani vuote in qualche attimo.

Il ladro ha però lasciato tracce di sé: si è, infatti, ferito con i vetri del portone frantumanti e ieri mattina, sul luogo del misfatto, sono state trovate tracce di sangue, oltre che evidenti impronte digitali. È proprio su queste tracce che i carabinieri della stazione locale di Sorbolo Mezzani, giunti sul posto in mattinata, stanno indagando per risalire al responsabile, dopo aver effettuato i rilievi tecnici.

«Questo dimostra che tutti gli allarmi che abbiamo installato e stiamo installando sui nostri edifici pubblici – ha commentato il sindaco di Sorbolo Mezzani Nicola Cesari –, sono importanti come deterrente per evitare che possano aggiungersi ai danni patrimoniali altri danni che, come in questo caso, sono stati scongiurati».

Christian Marchi