Vandali di nuovo in azione: pensilina dei bus fatta a pezzi

Monticelli i vandali tornano a colpire a Monticelli. Stavolta nel loro mirino è finita la pensilina dell'autobus in via Di Vittorio. I danni sono ingenti.

Una delle due paratie posteriori è stata completamente distrutta, probabilmente con un grosso sasso o con un arnese pesante: ora giace a terra ed è un mosaico di crepe. Molto rovinato dal raid vandalico anche il panello laterale a fianco del cilindro rosso che indica la fermata. Poi scritte tracciate con le bombolette. Sono dappertutto, perfino sulla tettoia. Imbrattato dai vandali con la vernice spray anche il logo della Provincia di Parma, appeso sull'unica parete posteriore rimasta in piedi.

Ma gli imbrattatori non si sono fermati neppure davanti al manifesto, affisso in pensilina, che promuove un'associazione di donatori di sangue. Sfregiato il volto di uno dei testimonial, a cui hanno deturpato il viso c per trasformarlo in una specie di dragone orientale. Senza contare la parolaccia in inglese vergata proprio pochi centimetri sopra la scritta «Io dono… e tu?». Il raid dei vandali si è consumato giovedì sera. Gli abitanti del paese sono molto amareggiati per quest'ennesima, brutta, pagina di inciviltà. «Cosa ne penso? Mi fa una gran tristezza. Qui è sempre peggio», commenta scoraggiato un cittadino. Un altro, che preferisce non dire il suo nome, aggiunge: «Il problema è il branco: quando sono insieme si caricano a vicenda e poi succedono queste cose». Tep è già stata informata del vandalismo.

«Segnaleremo la cosa - assicura un addetto dell'azienda, inviato la mattina successiva al vandalismo a Monticelli a controllare i danni -. Queste cose succedono dappertutto. Solo durante il lockdown c'è stata una tregua».

Riccardo Zinelli