Cannes, Palma d'oro a «Titane» di Julia Ducournau

Filiberto Molossi

Cannes - Uccide per il gusto di farlo sulle note di «Nessuno mi può giudicare», fa sesso con la sua automobile (alla faccia del famolo strano....) di cui resta addirittura incinta e infine da donna qual è si finge uomo, guadagnandoci un padre: annoiata dal cinema più convenzionale, Cannes sceglie il film «choc». La Palma d'oro va a «Titane» che Spike Lee (fuorissimo, ma forse tutta la giuria ha esagerato con il pastis) per sbaglio annuncia come vincitore all'inizio della cerimonia invece che alla fine: una gaffe che ricorda quella famosa agli Oscar di «La La Land» e che butta nell'imbarazzo (e nella farsa) tutta la serata. Degna quindi del provocatorio, selvaggio, delirante, «Titane» che permette al Festival di prendere due piccioni con un fava: premiare (dopo le polemiche sulla scarsa partecipazione al concorso) una donna - Julia Ducournau, classe '83, emozionatissima, che aveva rivelato il suo sguardo fuori dagli schemi 5 anni fa con «Raw - e un film francese. Che è sì la cosa più di rottura che si è vista in questa 74esima edizione, ma che affonda le radici in ossessioni (il corpo-macchina, la mutazione) che altri - vedi Cronenberg - avevano espresso, già diversi anni fa, con maggiore profondità. Resta però evidente il talento irregolare e fluido di una regista - la prima a vincere il Festival dalla Campion, anno domini '93 - capace di regalare sequenze (su tutte quella del massaggio cardiaco a ritmo di macarena) già di culto.

Per il resto il palmares - che ha lasciato fuori dalla porta Nanni Moretti - ha dimostrato che la giuria è arrivata in fondo con le idee piuttosto confuse: ben due i premi finiti ad ex aequo con una proliferazione di riconoscimenti che sembra celare non pochi dissidi. A lottare fino all'ultimo con «Titane» sono stati «A hero» dell'iraniano Farhadi e «Compartment n° 6» del finlandese Juho Kuosmanen, due ottimi film, ma sicuramente ha sfiorato la Palma anche «Annette», con Leos Carax con cravatta a pallini premiato come migliore regista. Il favorito della critica, il giapponese «Drive my car», si è invece dovuto accontentare del premio alla sceneggiatura, effettivamente notevole e stratificata, basata su un racconto del grande Murakami.

Ben dati anche i premi agli interpreti: Renate Reinsve, la protagonista di «Julie», è una grande rivelazione e trionfa contro una concorrenza mostruosa; ma anche il timido e goffo Caleb Landry Jones, nei panni in «Nitram» di un ragazzo disturbato autore della più tragica strage della storia australiana, è l'ennesima grande scoperta del Festival. Che ha voluto infine riconoscere un premio (quello della giuria: dovranno farlo a metà perché sul palco ne hanno portato uno solo...) anche al thailandese Weerasethakul e all'israeliano Nadav Lapid: quest'ultimo avrebbe meritato di più.

Ma in una serata stravagante, il momento più emozionante lo ha regalato un regista italiano: Marco Bellocchio. Che il Festival, nell'attribuirgli la Palma d'oro d'onore, ha rischiato addirittura di fare commuovere tributandogli una interminabile standing ovation.