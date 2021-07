Don Tagliani, da 70 anni in missione per l'uomo

Giovanna Pavesi

«A guerra finita, dopo tanta distruzione, ci si domandava: e adesso da dove cominciare a ricostruire il mondo? Dall'uomo, occorre ricostruire la persona umana. Avevo vent'anni e mi sentivo coinvolto. Una scelta avvincente. Da dove partire? Via via, mi si dischiuse il progetto: prete, uomo a tempo pieno dedicato ad animare nei loro progetti i giovani, a rianimare gli sfiduciati, a favorire l'incontro con l'Uomo veramente riuscito, quel Gesù di Nazareth che passa accanto a ogni persona ricostruendo in ognuna l'umano».

È circondato da libri, fotografie appese alle pareti e qualche appunto. Davanti alla sua poltrona ce ne sono altre due, dove si siede chi ha bisogno di essere ascoltato. Perché don Lorenzo Tagliani, sacerdote da 70 anni, non ha mai dimenticato la sua missione, né ha mai smesso di cercare di ricostruire l'Uomo, appunto.

Lo fa ancora, tutti i giorni, dalla sua casa a pochi passi dal Duomo e in Cattedrale, dove è canonico della Basilica. A dicembre compirà 97 anni ed è il sacerdote più longevo della diocesi. Del giorno della sua ordinazione, il 29 giugno 1951, ricorda ogni dettaglio: «Fui ordinato la mattina, a Parma, insieme ad altri cinque compagni. Nel pomeriggio, fui scelto per ringraziare a nome di tutti. In prima fila sedeva il vescovo, monsignor Evasio Colli. Chiesi ai presenti di pregare per noi e con noi, domandando la grazia di morire il giorno in cui fossimo divenuti di peso o non utili alla Chiesa. Ricordo quel momento come un punto fermo: essere costruttori di umanità a servizio della comunità».

Don Lorenzo, nato e cresciuto a Milano, entrò in seminario a Parma a 23 anni, sorprendendo i suoi nuovi nuovi compagni, tutti più giovani di lui: «Ero impiegato alla Pirelli, dove avevo iniziato a lavorare giovanissimo come fattorino, subito dopo la terza media. In seguito, frequentando le scuole serali mi diplomai in ragioneria e quando presi la decisione di entrare in seminario, dimettendomi dal posto di lavoro, scherzando dicevo che venivo a Parma a sposarmi, suscitando perplessità e curiosità. Quando i colleghi capirono scoppiò la sorpresa e la gioia. Si sentivano tutti molto coinvolti e il mio capoufficio (non era un baciapile), all'ordinazione, mi fece da padrino».

Don Tagliani non è mai voluto diventare un «prete da scrivania», ha sempre pensato alla missione. «Venni volentieri in Emilia, che io conoscevo già perché mia madre era di Vezzano, perché all'epoca l'Emilia era nell'occhio del ciclone, quasi un luogo di frontiera – ricorda -. Erano scomparsi molti sacerdoti, durante e dopo la guerra, e mi portò qui un senso di solidarietà. Tra Milano e Parma c'erano grosse differenze, ma cercai di calarmi in questa realtà, cercando di crescere dove Dio semina o trapianta». Con tono dolce ricorda l'appoggio della famiglia: «Il distacco si era fatto sentire, ma di fronte a una situazione complessa, mia madre, che si era accorta delle difficoltà, fu il mio angelo custode. I miei genitori, sempre presenti, sono stati i miei primi discepoli e la cosa mi ha sempre meravigliato: con il mio, iniziò anche per loro un cammino spirituale». Il primo incarico arrivò il giorno seguente l'ordinazione, il 1° luglio 1951: cappellano a Sorbolo. Quattro anni dopo è delegato vescovile a Mezzano Superiore poi, dopo tre anni è assegnato a Felegara, «paese in espansione con nuove fabbriche e la vigna che si trasformò in un campo da gioco per i giovani, con disappunto degli anziani agricoltori».

A Parma venne chiamato a concludere i lavori della nuova parrocchia di San Patrizio, divenendone primo parroco: erano gli anni della contestazione, che si espresse persino nel giorno solenne della consacrazione della chiesa. Arrivò poi la nomina a rettore del seminario, dove rimase quasi 20 anni, occupandosi anche della formazione dei laici come assistente diocesano di Azione cattolica adulti. L'ingresso come parroco in cattedrale fu graduale, prima come collaboratore di monsignor Rossolini, poi, alla sua morte, suo successore. «Non mi sono mai sentito smarrito, perché ho sempre avvertito il sostegno dei confratelli (ho sempre creduto che il prete avesse bisogno del prete) e la collaborazione di tante sorelle e fratelli laici: non ero solo prete per loro, ma con loro. Nelle situazioni difficili mai è mancato l'incoraggiamento e il sostegno del Vescovo - conclude -. Sono contento di essermi dedicato a questo: la persona è ancora, sempre, una scommessa e Gesù Cristo la novità. E poi, non ho finito di diventare uomo, di diventare cristiano, di diventare prete».