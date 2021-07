Gaia, un oceano di forza e dolcezza oltre la malattia

È diventata «Gaia» ai tempi dell'università, a Palermo, dove aveva studiato Lettere classiche, ma per sua madre è rimasta «Grazia». Di quella figlia piena di talento, giornalista, autrice e scrittrice, non riesce ancora parlare. Perché Grazia Maria Lauria, per tutti Gaia appunto, se n'è andata all'improvviso, dopo aver attraversato (e superato) due diagnosi di tumore e un contagio da Covid-19. «Cinque anni fa, a un mese dal suo matrimonio, si era palesata la malattia, un cancro. Poi c'era stata la recidiva, ma da pochissimo era arrivato il responso di tutti gli esami, che confermavano il superamento di quelle fasi: doveva sottoporsi a dei controlli, ma avevamo festeggiato. Si era sentita male giovedì sera, mentre andava a fare delle prove per uno spettacolo che stava preparando. Era andata in ospedale e venerdì era stata dimessa. Sabato, però, ha avuto un altro malore, con un danno enorme. Se n'è andata ieri», racconta commossa Gabriella Corsaro, sua carissima amica da tempo, che la descrive come una «donna aperta al mondo e al futuro».

Le ripeteva che non c'era tempo per essere infelici e, in effetti, nei suoi 51 anni, Gaia, provata dal male ma entusiasta per le circostanze, ha affrontato impegni, malattia, gioia e lavoro con forza. «Potrei scrivere un romanzo su di lei - continua Gabriella Corsaro, che nella vita fa la musicista -. Aveva fatto comunicazione per diversi personaggi politici, per il Comune di Fontevivo e aveva una grandissima passione sociale. Impegnata nella difesa dei diritti civili e delle donne, ha fatto tanta militanza, recitava e si era data da fare anche per l'associazione “Verso il sereno”, che aveva incontrato nel periodo della sua malattia». Gli amici, tutti nella sua casa, insieme alla madre, alle sue piante e alle sue due gatte, faticano a credere che non ci sia più. «Gaia aveva la grandissima capacità di mediare tra le persone ed è stata il fulcro di tante relazioni - chiarisce ancora Gabriella -. È stata una donna forte, coraggiosa, che non addolciva la verità, onesta intellettualmente, supportata da una cultura smisurata e da una capacità linguistica incredibile. Aveva attenzione per i dettagli, le sfumature, le sue radice profonde, amate e antiche, e le narrazioni. Non si è mai esposta perché vanitosa, ma perché ha sempre creduto nel potere della comunicazione come esperienza d'aiuto e di speranza. Credeva che le persone potessero essere un motore nella vita degli altri».

Gaia Lauria, nata e cresciuta in Sicilia, a Piazza Armerina, in provincia di Enna, si era trasferita nel capoluogo siciliano per studiare ed era arrivata qui nel 2002. Per ricordarla, sarà celebrato un rosario domani sera, alle 20,15, nella chiesa dell'Annunziata e i funerali sono previsti per lunedì mattina, alle 10, nella stessa chiesa. «Mi ha sempre suggerito di vivere pienamente, lei che conosceva il valore del tempo - conclude l'amica -. La settimana scorsa, uscita dall'ospedale, l'avevo accompagnata in una bigiotteria. Si era comprata degli orecchini bianchi per l'estate, diceva che le servivano (sorride, ndr). Cosa le direi oggi? Le direi grazie, che è stato un onore conoscerla e di non preoccuparsi per la sua mamma».

Giovanna Pavesi