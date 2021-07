La Paz antirazzista: quando il calcio ha mille colori

Giovanna Pavesi

«La festa per i dieci anni era prevista l'anno scorso. Siccome è stata rimandata, abbiamo deciso di fare come gli Europei e recuperiamo quest'anno».

Alfredo Notartomaso sorride mentre osserva i ragazzi nei campi di via Reggio per il torneo che segna un anniversario importante, perché dal 2010, La Paz Antirazzista, la squadra di calcio nata in Oltretorrente più di 10 anni fa, di strada ne ha fatta.

Oggi è un'associazione sportiva dilettantistica, che ha 200 tesserati e che non ha smesso di perseguire il proprio obiettivo, cioè guardare alla parte sociale dello sport, all'abbattimento di tutte le differenze e al superamento delle discriminazioni di genere. Dentro e fuori dal campo.

«Ricordo ancora il primo allenamento fatto. Eravamo nel parco di via Zarotto, vicino a un campo illuminato: non avevamo i soldi per affittarci un'area e degli spogliatoi, quindi quando la squadra di fianco andava via e spegneva le luci ce ne andavamo anche noi. Poi è stato un crescendo - racconta Notartomaso, che oggi è l'allenatore di quel gruppo -. Nel 2015 abbiamo fondato l'Asd e abbiamo iniziato ad avere anche qualche risultato sportivo, oltre che sociale e culturale. Siamo cresciuti e abbiamo iniziato ad avvicinare i ragazzi più giovani e le famiglie del quartiere».

Dal 2010 a oggi, nella squadra di calcio hanno giocato persone provenienti da ogni parte del mondo (letteralmente): dall'Africa centrale a quella del Nord, dal Medio Oriente al Sud America, dall'Afghanistan all'Iraq, ma anche tanta Europa.

«Quando abbiamo avviato il progetto, ci siamo accorti che nello sport italiano più famoso esistevano ancora troppe differenze. Si dice sempre che dentro al campo di gioco si è tutti uguali, ma non era così - prosegue l'allenatore -. Tanti ragazzi che volevano giocare, per via di questioni legate ai documenti o ai permessi di soggiorno, non potevano tesserarsi. Così abbiamo pensato di iniziare a fare una squadra che guardasse all'inclusione».

E se per giocare ne La Paz (tesserata e socia Uisp) non è mai stato necessario avere dei documenti, fino a qualche anno fa lo era per partecipare ai campionati della Federazione italiana giuoco calcio. «Era necessario avere, per esempio, un permesso di soggiorno che non scadesse nell'anno sportivo - continua Notartomaso -. Abbiamo quindi partecipato alla campagna Gioco anch'io, che ha raccolto delle firme per cambiare il regolamento e ora la situazione è cambiata, perché basta avere un documento valido nel momento del tesseramento (anche se è un permesso di soggiorno). È stato un risultato molto potente, che ha cambiato molte cose, nel mondo del calcio dilettantistico soprattutto».

E per festeggiare il compleanno de La Paz, oltre a un torneo, è stata organizzato un triangolare della neonata squadra femminile, un pranzo e una serata in piazzale Inzani, nel quartiere dove tutto è cominciato.

«Il razzismo, nel calcio, è un problema culturale e noi non siamo altro che lo specchio della società civile al di fuori del campo - conclude l'allenatore -. È molto importante riuscire a cambiare i linguaggi, le nostre abitudini e i comportamenti. Noi vogliamo dare questo esempio. Siamo partiti anche con i ragazzi giovani, che hanno dai 9 ai 15 anni, e i genitori sono molto contenti. Anche questo ci inorgoglisce».