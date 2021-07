Oreste Ferretti «Autore dell'anno» per la Fiaf

Roberto Longoni

Intervistato, ritratto, esposto. Ora è Oreste Ferretti al centro degli obiettivi: lui, il portatore dell'immancabile Canon, l'uomo che i confini del mondo li misura a scatti (mentre Odetta Carpi, sua moglie da 50 anni, in sequenze). Era un fotografo di viaggio: uno di quelli ai quali «per contratto» si chiede di portarci, almeno con lo sguardo, dove non siamo mai stati. Magari dove nemmeno si immaginava di andare: tanto che noi, quasi tre decenni fa, un servizio dedicato alla coppia arrivammo a titolarlo «Mister Jones e signora». Negli anni si è scoperto quanto invece Ferretti sia un esploratore dell'altrove, un cercatore dell'ineffabile che aleggia tra la sacralità della natura e l'unicità irripetibile dell'umanità lontana. Controluce, risale le trame del velo di Maya come un poeta affronta controcorrente le teorie del verbo.

Fotografia che dipinge emozioni, arte. Ferretti è conosciuto da anni anche al di là dei nostri confini. Al di qua, ha appena ricevuto il premio di Autore dell'anno 2020-2021 dalla Federazione italiana associazioni fotografiche. E ancora lo ispira la modestia. Ancora si stupisce nel sentirsi chiedere la dedica su «In viaggio nella luce... contro», il volume con le sue fotografie dalle impiegate della Fiaf. Si meraviglia nel constatare quanti lo conoscessero già prima del premio.

Oggi è il terzo dei giorni a lui dedicati dall'associazione a Bibbiena. Soprattutto per l'appuntamento annuale, la cittadina è la capitale della fotografia italiana, e già lo si capisce dalle immagini di grandi autori affisse lungo le vie. A Ferretti è stata riservata una parete con 12 scatti in pieno centro, oltre a un'edicola tappezzata con innumerevoli immagini da lui catturate soprattutto tra Asia e Africa. Quanto tempo, quanti chilometri da quel trekking al lago Santo, con don Pavani. Partì tutto dalla gita con un salesiano: il primo distacco di Oreste ragazzino dalla pianura. E ancora oggi, nell'intervista a inizio volume rilasciata a Silvano Bicocchi, il fotografo rivela come il lago Santo sia per lui «il luogo più bello, più caro». Nonostante poi ci siano state le Dolomiti. E, dal 1978, altre vette, più basse solo del cielo. Il Nepal, innanzitutto, la seconda patria di Oreste e Odetta. Cime, ma non solo: la Cina, l'Iran, lo Yemen, il Mali e il Niger... Ai tempi fuori dalle rotte turistiche, ora oltre il filo spinato del terrore.

Viaggi anche nel tempo, alla ricerca del mondo contadino dell'infanzia - di povera ricchezza e perduta semplicità -, sempre più nella luce, nel controluce, con la tavolozza della realtà da sfruttare ispirati dal genio di Steve McCurry, di Van Gogh o di Pissarro. «Con la mente di un antropologo, l'occhio di un artista e il cuore di un poeta - scrive Todd A. Gipstein - Oreste crea immagini che ci trasportano nell'azione e nell'anima stessa di una persona, di un luogo, di una cultura. Non guardiamo una foto di Oreste, ma entriamo nella scena che cattura». Robert Capa raccomandava di avvicinarsi al soggetto. Ferretti lo fa fino a ottenere foto tridimensionali. Scattate quasi dall'interno, con la messa a fuoco sull'infinito.