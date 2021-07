Scuola, 4600 contagi in un anno. Ma il protocollo regge

Giuseppe Milano

Anche se la scuola è terminata ormai da oltre un mese, esami a parte, arriva ora il bilancio finale di queste settimane di lezioni alle prese con l'emergenza Covid. Bilancio parziale, sempre in divenire, perché il monitoraggio da parte dell'Azienda Usl su studenti ed insegnanti non si ferma mai, anche a lezioni concluse. Ci sono infatti i corsi di recupero, ci sono i centri estivi, ci sono le tante attività che vedono ancora impegnati ragazze e ragazze e così solo ora si può tracciare una fotografia esatta di cosa è successo nelle aule delle scuole di Parma e provincia.

4.600 i positivi

Il primo dato è quello dei positivi. I casi riscontrati dal primo di settembre al 4 luglio scorso sono stati in tutto 4.600. Sono per l'86% studenti (3995), per il restante 14% personale scolastico docente o non docente (648). I casi hanno coinvolto maggiormente le scuole elementari (31,4%) e le scuole superiori (31,0%), a seguire le scuole medie (20,8%), scuole di infanzia (12,4%) e nidi (4,3%).

Pure 250 casi/settimana

Il numero dei casi settimanali è in questo ultimi giorni fortunatamente molto basso (intorno ai 20 da tre settimane consecutive, dato minimo da ottobre), ma durante l'anno sono stati raggiunti anche picchi di oltre 250 casi, in particolare nel mese di marzo.

I focolai

Nei dieci mesi del monitoraggio scolastico sono stati poi in tutto 554 i focolai attivi distribuiti per lo più nelle scuole elementari, superiori e medie rispettivamente per il 30,6%, il 28,2% e il 25,5% della totalità dei casi. Il minore coinvolgimento di nidi e scuole di infanzia dipende invece dal fatto che nel corso di tutto l'anno scolastico un solo caso era sufficiente per la disposizione della quarantena di tutta la bolla. Va sottolineato che per definire un focolaio bastavano due casi nella stessa classe. Al momento la situazione vede presente sul territorio provinciale ancora un unico caso attivo.

Le classi in quarantena

Come per il numero di focolai, anche quello delle classi in quarantena è ormai prossimo allo zero, rispetto alla fase più critica primaverile dove si erano toccati oltre 130 gruppi scolastici in isolamento nella rilevazione settimanale.

Il numero dei soggetti in quarantena risulta oggi intorno ai 30 individui, rispetto a picchi di 800-900 persone nelle settimane più dure della pandemia. Il provvedimento ha riguardato in tutto quasi tredicimila soggetti legati al mondo della scuola. Di questi 12.000 erano studenti e circa 900 personale scolastico.

Infine il dato che più di tutti evidenzia il lavoro di tracciamento che i responsabili scuola dell'Ausl di Parma hanno dovuto fare in questi mesi (in primis il coordinatore, il dottor Francesco D'Aloisio, e la dirigente Alessia Miduri) per garantire la sicurezza ma anche le lezioni: i tamponi.

37.500 test eseguiti

Dall'inizio dell'anno scolastico ne sono stati eseguiti ben 37.500.

14.700 sono stati tamponi molecolari, circa 11.400 eseguiti tra gli studenti e 3.300 nel personale scolastico. Di questi in totale 785 sono risultati positivi (669 alunni e 116 nel personale scolastico) con indice di positività del 5,3% (5,8% negli alunni e 3,5% nel personale scolastico). Dei 22.800 tamponi antigenici rapidi (eseguiti tra dicembre e marzo) circa 18.000 hanno interessato gli studenti mentre 4.800 sono stati per il personale scolastico. 221 sono quelli risultati positivi (194 tra studenti e 27 nel personale scolastico) con indice di positività dell'1,1% tra gli studenti e dello 0,6% nel personale scolastico.

Migliaia di certificati

Enorme il lavoro sul fronte burocratico. Per ogni soggetto in quarantena o positivo l'Ausl ha dovuto inviare i certificati di inizio e fine periodo di isolamento oltre a quelli per ogni test. Inoltre le decine di migliaia di telefonate per la verifica delle condizioni dei soggetti in quarantena. Ultimo ma non ultimo i sopralluoghi nelle strutture da parte dei servizi di igiene pubblica distrettuali e gli screening di massa che hanno riguardato anche interi plessi.

Ma la scuola è sicura

Una lunga serie di numeri e di attività che confermano come sia stato un anno molto difficile per il mondo della scuola. Ma gli esperti, anche a fronte dell'esperienza sul campo, confermano la validità dei protocolli applicati in questi mesi. «La maggior parte della popolazione scolastica si è infettata fuori dal contesto scolastico», spiega Francesco D'Aloisio che sottolinea come i contagi abbiano riguardato «l'ambiente familiare, le attività sportive di squadra e quelle ricreative fra amici, spesso fra compagni di scuola». Insomma il virus è entrato a scuola, ma qui non ha circolato «grazie al controllo costante che ha permesso di intervenire tempestivamente prevenendone la diffusione». Intanto, notizia di queste ore, spunta l'ipotesi anche dell'obbligo vaccinale per il personale della scuola. Il Cts ha lanciato una forte raccomandazione alla politica sotto questo aspetto.