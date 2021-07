Fiori e piante che fanno bene: una passeggiata di salute con gli erboristi in Giardino

Ci sono mille modi di vivere un parco. Uno tra i più affascinanti è scoprire l’immenso patrimonio vegetale in esso custodito: piante ed erbe spontanee che sono certamente importanti per l’ambiente che ci circonda, ma che possono rivelarsi altrettanto preziose per la salute dell’uomo. Al parco Ducale, ieri la giornata è stata animata dalla presenza di oltre una cinquantina di visitatori: adulti, giovani coppie e famiglie, che hanno risposto con entusiasmo e curiosità all’invito degli erboristi del consiglio provinciale Fei-Federazione erboristi italiana di Parma, aderente ad Ascom, per una salutare (è proprio il caso di dirlo) passeggiata osservativa.

Un momento impreziosito dalle puntuali e accurate spiegazioni degli esperti sulle proprietà e le caratteristiche delle diverse varietà di piante officinali. Del tiglio, ad esempio, l’alburno può essere utilizzato per l’ipertensione, mentre i fiori con brattea hanno uno straordinario potere rilassante e sono rimedi perfetti per chi soffre di insonnia e stati d’ansia. Le foglie del frassino invece sono efficaci nei casi di artrosi, mentre la malva comune è indicata per le infiammazioni delle mucose, della bocca, della gola ma anche della pelle. Le foglie dell’edera vengono adoperate per preparare pomate e creme contro la cellulite, il platano per il trattamento dell’acne, il carpino nero, infine, indicato per le riniti allergiche e le sinusiti.

«Abbiamo voluto proporre questa passeggiata per far scoprire un patrimonio molto spesso sconosciuto: la natura è l’erboristeria più fornita al mondo», spiega Gabriella Cavallo, presidente Fei-Federazione italiana erboristi di Parma. «L’osservazione dell’ambiente sotto il profilo botanico e officinale è ciò che caratterizza il lavoro dell’erborista - prosegue Cavallo -: il nostro compito è quello di fornire un utile supporto, in termini di conoscenza, rispetto all’uso tradizionale, validato pure in ambito scientifico, delle piante officinali. L’uso erboristico di queste piante ha una lunga tradizione, diffusa in tutto il mondo. Ma il nostro Paese ha una peculiarità che lo distingue dagli altri: qui, infatti, esiste anche uno specifico corso di laurea».

Vittorio Rotolo